Franca deve enfrentar as temperaturas mais baixas do ano neste fim de semana, segundo a previsão meteorológica da Climatempo para os próximos dias. Os termômetros podem chegar a 10°C no sábado, 6, e a 9°C no domingo, 7, marcas inferiores ao menor registro de 2026 até agora, quando a cidade anotou 10,9°C em 12 de maio, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Frio ganha força no amanhecer

A previsão aponta tempo firme e sem chuva ao longo dos próximos dias. O destaque fica para as madrugadas e primeiras horas da manhã, quando o frio deve ser mais intenso e acompanhado por nevoeiro.

No sábado, a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 23°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite.