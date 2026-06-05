Franca deve enfrentar as temperaturas mais baixas do ano neste fim de semana, segundo a previsão meteorológica da Climatempo para os próximos dias. Os termômetros podem chegar a 10°C no sábado, 6, e a 9°C no domingo, 7, marcas inferiores ao menor registro de 2026 até agora, quando a cidade anotou 10,9°C em 12 de maio, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
Frio ganha força no amanhecer
A previsão aponta tempo firme e sem chuva ao longo dos próximos dias. O destaque fica para as madrugadas e primeiras horas da manhã, quando o frio deve ser mais intenso e acompanhado por nevoeiro.
No sábado, a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 23°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite.
Já no domingo, os termômetros podem cair ainda mais, atingindo 9°C. A máxima prevista é de 24°C. O sol predomina ao longo do dia, mas as nuvens aumentam durante a tarde.
Tempo seco e temperaturas em elevação
A partir de segunda-feira, 8, as temperaturas começam a subir gradualmente. A mínima prevista é de 11°C e a máxima chega a 25°C.
Na terça-feira, 9, os termômetros devem variar entre 13°C e 27°C, com predomínio de sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva.
De acordo com a previsão para os próximos dias, o tempo permanece estável, com baixos volumes de umidade e ausência de chuva.
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