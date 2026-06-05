05 de junho de 2026
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FRIO RECORDE

Prepare-se! Frente fria promete gelar Franca neste fim de semana

Por Pedro Dartibale e Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Temperaturas mais baixas irão marcar manhãs de Franca
Temperaturas mais baixas irão marcar manhãs de Franca

Franca deve enfrentar as temperaturas mais baixas do ano neste fim de semana, segundo a previsão meteorológica da Climatempo para os próximos dias. Os termômetros podem chegar a 10°C no sábado, 6, e a 9°C no domingo, 7, marcas inferiores ao menor registro de 2026 até agora, quando a cidade anotou 10,9°C em 12 de maio, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Frio ganha força no amanhecer

A previsão aponta tempo firme e sem chuva ao longo dos próximos dias. O destaque fica para as madrugadas e primeiras horas da manhã, quando o frio deve ser mais intenso e acompanhado por nevoeiro.

No sábado, a mínima prevista é de 10°C, com máxima de 23°C. O dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer e céu limpo durante a noite.

Já no domingo, os termômetros podem cair ainda mais, atingindo 9°C. A máxima prevista é de 24°C. O sol predomina ao longo do dia, mas as nuvens aumentam durante a tarde.

Tempo seco e temperaturas em elevação

A partir de segunda-feira, 8, as temperaturas começam a subir gradualmente. A mínima prevista é de 11°C e a máxima chega a 25°C.

Na terça-feira, 9, os termômetros devem variar entre 13°C e 27°C, com predomínio de sol entre muitas nuvens e sem previsão de chuva.

De acordo com a previsão para os próximos dias, o tempo permanece estável, com baixos volumes de umidade e ausência de chuva.

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