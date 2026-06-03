A família de Alyson Anthony de Oliveira, de 28 anos, recebeu nesta quarta-feira, 3, a notícia de que o jovem foi localizado em Campinas, no interior de São Paulo, após permanecer desaparecido por 22 dias.

Alyson estava sem contato com familiares desde a manhã do dia 12 de maio, quando saiu de casa, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O caso mobilizou parentes, que divulgaram apelos nas redes sociais e pediram ajuda para localizar o jovem.

Segundo informações repassadas à família por investigadores da Polícia Civil, Alyson foi encontrado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Padre Anchieta, em Campinas. Após contato com a unidade de saúde, ficou definido que ele permanecerá no local até a chegada dos familiares.

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