A família de Alyson Anthony de Oliveira, de 28 anos, recebeu nesta quarta-feira, 3, a notícia de que o jovem foi localizado em Campinas, no interior de São Paulo, após permanecer desaparecido por 22 dias.
Alyson estava sem contato com familiares desde a manhã do dia 12 de maio, quando saiu de casa, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O caso mobilizou parentes, que divulgaram apelos nas redes sociais e pediram ajuda para localizar o jovem.
Segundo informações repassadas à família por investigadores da Polícia Civil, Alyson foi encontrado na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Padre Anchieta, em Campinas. Após contato com a unidade de saúde, ficou definido que ele permanecerá no local até a chegada dos familiares.
Desaparecimento
De acordo com relatos dos parentes, Alyson deixou a residência por volta das 9h do dia 12 de maio, vestindo camiseta vermelha e calça jeans. Desde então, não havia mantido contato nem informado seu destino.
O desaparecimento gerou preocupação entre familiares e amigos, que intensificaram a divulgação do caso na tentativa de obter informações sobre seu paradeiro.
Retorno previsto
Ainda segundo os familiares, a viagem para buscar Alyson está programada para esta quinta-feira, 4.
O motivo do desaparecimento não foi informado.
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