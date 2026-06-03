A Polícia Civil aponta Thalys Rafael, amigo de Mikael Santos Lima, como o principal suspeito de participação no assassinato do cabeleireiro de 29 anos, encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 3, em um condomínio de chácaras no Paiolzinho, zona rural de Franca. Preso desde a semana passada por extorsão contra a família da vítima, ele passou a ser considerado peça-chave nas investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Imagens reforçam suspeita
Segundo a Polícia Civil, os indícios contra Thalys surgiram ainda nos primeiros dias da apuração. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito seguindo de carro em direção a Claraval (MG) e, poucos minutos depois, Mikael aparecendo logo atrás, de motocicleta, indicando que ambos percorriam o mesmo trajeto.
“É nítido nas imagens que os dois estavam juntos. As investigações apontavam a região do Paiolzinho como a localização do corpo, isso está no inquérito policial, junto com as provas que coletamos nesta semana, que indicam o envolvimento direto do Thalys não só no desaparecimento, mas também na morte e na extorsão com a família”, afirmou o delegado.
Prisão por extorsão
Thalys foi preso na última sexta-feira, 29, após tentar extorquir a família de Mikael. De acordo com a Polícia Civil, ele exigiu R$ 50 mil em troca de supostas informações sobre o paradeiro do jovem desaparecido.
Durante os depoimentos, porém, as versões apresentadas pelo suspeito aumentaram as desconfianças dos investigadores.
“Ele apresenta histórias fantasiosas, não identifica pessoas que diz estarem envolvidas e, principalmente, sumiu com o telefone usado para entrar em contato com a família. Ele não indica nada. Agora vamos ouvir mais pessoas para entender a motivação. Temos algumas suspeitas e estamos esperando os laudos periciais”, destacou o delegado Murari.
Investigação busca motivação
A Polícia Civil informou que a última localização registrada do celular de Mikael foi na região da Vila São Sebastião. Os investigadores agora tentam identificar se outras pessoas participaram do crime.
Segundo Murari, o percurso feito pelo aparelho telefônico reforça a hipótese de que ele possa ter sido levado por alguém ligado ao próprio suspeito.
“Não temos motivação, mas não descartamos dívidas, envolvimento com mulher. Não tem como dizer ainda essa motivação. Não descartamos um novo depoimento do Thalys para que a gente esclareça por completo as causas do crime”, afirmou.
Antecedentes
Ainda conforme a Polícia Civil, Thalys possui antecedentes criminais. Em outubro do ano passado, ele foi alvo de uma operação policial que investigava roubos em Franca. Na ocasião, segundo o delegado, a própria tia do suspeito teria sido vítima de um dos crimes investigados.
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