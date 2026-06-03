A Polícia Civil aponta Thalys Rafael, amigo de Mikael Santos Lima, como o principal suspeito de participação no assassinato do cabeleireiro de 29 anos, encontrado morto na tarde desta quarta-feira, 3, em um condomínio de chácaras no Paiolzinho, zona rural de Franca. Preso desde a semana passada por extorsão contra a família da vítima, ele passou a ser considerado peça-chave nas investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Imagens reforçam suspeita

Segundo a Polícia Civil, os indícios contra Thalys surgiram ainda nos primeiros dias da apuração. Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito seguindo de carro em direção a Claraval (MG) e, poucos minutos depois, Mikael aparecendo logo atrás, de motocicleta, indicando que ambos percorriam o mesmo trajeto.

“É nítido nas imagens que os dois estavam juntos. As investigações apontavam a região do Paiolzinho como a localização do corpo, isso está no inquérito policial, junto com as provas que coletamos nesta semana, que indicam o envolvimento direto do Thalys não só no desaparecimento, mas também na morte e na extorsão com a família”, afirmou o delegado.

Prisão por extorsão