Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 5, em uma lagoa localizada nas proximidades da rodovia vicinal do Engenho Queimado, na zona rural de Franca.

A vítima foi identificada como Nilson Cardoso. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores localizarem o corpo na água, em uma área próxima a um sítio da região.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima da lagoa, porém Nilson já estava sem sinais vitais. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo, nem indícios imediatos de crime no local.