Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 5, em uma lagoa localizada nas proximidades da rodovia vicinal do Engenho Queimado, na zona rural de Franca.
A vítima foi identificada como Nilson Cardoso. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores localizarem o corpo na água, em uma área próxima a um sítio da região.
O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima da lagoa, porém Nilson já estava sem sinais vitais. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo, nem indícios imediatos de crime no local.
A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na área. Após os procedimentos, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exames que devem determinar a causa da morte.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
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