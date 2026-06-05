05 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÕES

Nilson é encontrado morto em lagoa na zona rural de Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Funerária no local para fazer retirada do corpo
Funerária no local para fazer retirada do corpo

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, 5, em uma lagoa localizada nas proximidades da rodovia vicinal do Engenho Queimado, na zona rural de Franca.

A vítima foi identificada como Nilson Cardoso. Segundo informações registradas pela Polícia Civil, equipes da Polícia Militar foram acionadas após moradores localizarem o corpo na água, em uma área próxima a um sítio da região.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada da vítima da lagoa, porém Nilson já estava sem sinais vitais. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo, nem indícios imediatos de crime no local.

A perícia técnica foi acionada e realizou os primeiros levantamentos na área. Após os procedimentos, o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exames que devem determinar a causa da morte.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita e encontro de cadáver. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

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