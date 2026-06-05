Franca dará continuidade ao Programa Asfalto Novo com o recapeamento de mais quatro importantes avenidas da cidade nos próximos dias. Nesta etapa, serão recuperados cerca de 30 mil metros quadrados de pavimento nas avenidas Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano; Eufrásia Monteiro Petraglia, no Jardim Dr. Antônio Petraglia; William Azzuz, na Vila Gosuen e Recreio Campo Belo; e Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari.

As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias da malha viária do município e têm como objetivo ampliar a segurança e a mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Após a conclusão do recapeamento, as equipes executarão os serviços de pintura de solo, instalação de placas e demais sinalizações viárias.

Investimentos e ampliação das obras

O Programa Asfalto Novo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo, com investimentos de R$ 26 milhões destinados à recuperação de ruas e avenidas da cidade.