Franca dará continuidade ao Programa Asfalto Novo com o recapeamento de mais quatro importantes avenidas da cidade nos próximos dias. Nesta etapa, serão recuperados cerca de 30 mil metros quadrados de pavimento nas avenidas Francisco Delfino dos Santos, no Jardim Paulistano; Eufrásia Monteiro Petraglia, no Jardim Dr. Antônio Petraglia; William Azzuz, na Vila Gosuen e Recreio Campo Belo; e Margarida Fornazier Cardoso Oliveira, no Jardim Portinari.
As intervenções fazem parte do cronograma de melhorias da malha viária do município e têm como objetivo ampliar a segurança e a mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Após a conclusão do recapeamento, as equipes executarão os serviços de pintura de solo, instalação de placas e demais sinalizações viárias.
Investimentos e ampliação das obras
O Programa Asfalto Novo é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo, com investimentos de R$ 26 milhões destinados à recuperação de ruas e avenidas da cidade.
Além do recapeamento, o pacote de obras contempla intervenções de drenagem e, posteriormente, asfaltamento na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no trecho entre a Cachoeira e a rotatória da avenida Champagnat.
Regiões já contempladas
Desde o início da execução, o programa já beneficiou diversas regiões do município. Os trabalhos começaram no Parque do Horto e Vila Santa Terezinha, avançando pelos Jardins Paraty, Ângela Rosa e seu prolongamento, além de setores da Santa Cruz e Jardim Aeroporto.
Nas últimas semanas, as equipes concentraram os serviços na avenida Alberto Pulicano, no Distrito Industrial.
Também foi concluída a pavimentação de uma rotatória na avenida Geralda Rocha e Silva, entre os bairros Jardim Tropical e Residencial Meirelles, que fará a interligação com a avenida Abrahão Brickmann.
Outra frente de melhorias foi executada recentemente na avenida Santos Dumont, na região da Estação, contemplada pelo programa na semana passada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.