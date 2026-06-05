Os atletas de Taekwondo de Franca André Rociolli, Lucas Malta e Guilherme Andrade conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze no Grand Slam Paulista, realizado recentemente na capital. A competição reuniu representantes de todo o Estado e é considerada a principal etapa do ranking da Fetesp (Federação Paulista de Taekwondo).
Os resultados foram obtidos com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura e garantem pontos importantes para a Seleção Paulista, além de fortalecer a projeção dos atletas francanos no cenário nacional.
Principal competição do calendário paulista
O Grand Slam Paulista reúne os principais competidores do Estado e tem peso significativo na formação do ranking estadual da modalidade.
Com a conquista da medalha de prata por André Rociolli e dos bronzes por Lucas Malta e Guilherme Andrade, os representantes de Franca voltaram para casa com resultados expressivos em uma das competições mais importantes do calendário paulista.
Segundo o técnico Valdir Malta, o desempenho da equipe foi positivo não apenas pelas medalhas conquistadas, mas também pela relevância da competição para a trajetória esportiva dos atletas.
Preparação para os Jogos Regionais
Além da disputa por posições no ranking, o Grand Slam Paulista serviu como preparação para os próximos compromissos da equipe.
Os três atletas, juntamente com os demais integrantes do projeto, estarão entre os representantes de Franca nos Jogos Regionais, previstos para o segundo semestre.
A expectativa é que a experiência adquirida na competição estadual contribua para fortalecer o desempenho da equipe na próxima disputa regional.
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