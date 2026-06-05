Os atletas de Taekwondo de Franca André Rociolli, Lucas Malta e Guilherme Andrade conquistaram uma medalha de prata e duas de bronze no Grand Slam Paulista, realizado recentemente na capital. A competição reuniu representantes de todo o Estado e é considerada a principal etapa do ranking da Fetesp (Federação Paulista de Taekwondo).

Os resultados foram obtidos com apoio da Secretaria de Esporte e Cultura e garantem pontos importantes para a Seleção Paulista, além de fortalecer a projeção dos atletas francanos no cenário nacional.

Principal competição do calendário paulista

O Grand Slam Paulista reúne os principais competidores do Estado e tem peso significativo na formação do ranking estadual da modalidade.