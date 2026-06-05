O Teatro do Sesc Franca recebe no próximo dia 14 de junho, às 16h, o espetáculo infantil "Cora, Doce Poesia", apresentado pelo Núcleo Caboclinhas. Voltada para crianças e famílias, a montagem revisita a trajetória da escritora goiana Cora Coralina por meio de música, poesia e narrativas inspiradas em sua vida e obra. Os ingressos custam a partir de R$ 12, e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.
A peça é construída a partir do universo literário de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas, conhecida nacionalmente como Cora Coralina. Elementos presentes em sua escrita, como os doces, as flores, as memórias do interior, os saberes populares e a vida cotidiana, servem de base para a narrativa apresentada em cena.
As atrizes do Núcleo Caboclinhas conduzem diferentes momentos da trajetória da escritora, aproximando o público da literatura por meio da oralidade, da musicalidade e da poesia.
Cultura brasileira em destaque
Criado em 2007 pelas atrizes Geni Cavalcante e Luciana Silveira, o Núcleo Caboclinhas desenvolve pesquisas voltadas à cultura brasileira, reunindo teatro, dança, música e contação de histórias em suas produções. Posteriormente, as artistas Aline Anfilo e Giuliana Cerchiari passaram a integrar o coletivo.
O grupo mantém uma trajetória dedicada principalmente ao público infantil e infantojuvenil, com trabalhos que dialogam com a literatura brasileira e as tradições populares.
Literatura e tradição popular
A literatura ocupa papel central na produção artística do Núcleo Caboclinhas. Ao longo dos anos, o coletivo adaptou obras e recriou percursos de escritoras e escritores brasileiros para o palco.
As contações de histórias também fazem parte do processo criativo do grupo, originando espetáculos, saraus, oficinas e apresentações lírico-musicais que incorporam referências às danças, musicalidades e manifestações culturais populares do Brasil.
Ingressos:
- R$ 12 (credencial plena)
- R$ 20 (meia-entrada)
- R$ 40 (inteira)
- Gratuito para crianças de até 12 anos.
Os ingressos podem ser adquiridos pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pela Central de Relacionamento Digital ou presencialmente nas unidades do Sesc.
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