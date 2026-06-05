O Teatro do Sesc Franca recebe no próximo dia 14 de junho, às 16h, o espetáculo infantil "Cora, Doce Poesia", apresentado pelo Núcleo Caboclinhas. Voltada para crianças e famílias, a montagem revisita a trajetória da escritora goiana Cora Coralina por meio de música, poesia e narrativas inspiradas em sua vida e obra. Os ingressos custam a partir de R$ 12, e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

A peça é construída a partir do universo literário de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas, conhecida nacionalmente como Cora Coralina. Elementos presentes em sua escrita, como os doces, as flores, as memórias do interior, os saberes populares e a vida cotidiana, servem de base para a narrativa apresentada em cena.

As atrizes do Núcleo Caboclinhas conduzem diferentes momentos da trajetória da escritora, aproximando o público da literatura por meio da oralidade, da musicalidade e da poesia.

Cultura brasileira em destaque