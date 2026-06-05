Um homem mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 5, após ser visto realizando manobras perigosas no alto de uma torre de telecomunicação no bairro Penha, em Passos (MG), cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Franca.

Segundo relatos de moradores, o indivíduo subiu na estrutura localizada na rua Joaquim Lopes e passou a se equilibrar e fazer acrobacias em grande altura, chamando a atenção de quem passava pelo local.

A cena gerou preocupação devido ao risco de queda e levou moradores a acionarem a Polícia Militar.