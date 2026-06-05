05 de junho de 2026
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PERIGO

Homem faz acrobacias em torre de telefone e mobiliza polícia

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem de cabeça para baixo em torre de Passos (MG)
Homem de cabeça para baixo em torre de Passos (MG)

Um homem mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 5, após ser visto realizando manobras perigosas no alto de uma torre de telecomunicação no bairro Penha, em Passos (MG), cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Franca.

Segundo relatos de moradores, o indivíduo subiu na estrutura localizada na rua Joaquim Lopes e passou a se equilibrar e fazer acrobacias em grande altura, chamando a atenção de quem passava pelo local.

A cena gerou preocupação devido ao risco de queda e levou moradores a acionarem a Polícia Militar.

Suspeito fugiu antes da chegada da PM

Quando os policiais chegaram ao endereço, o homem já havia deixado a torre e fugido do local.

Até o momento, ele não foi identificado e não há informações sobre o motivo que o levou a subir na estrutura.

O caso chamou a atenção de moradores da região e não houve registro de feridos durante a ocorrência.

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