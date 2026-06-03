A Polícia Militar confirmou na tarde desta quarta-feira, 3, que o corpo encontrado em uma estrada de terra no Paiolzinho, na zona rural de Franca, é do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de maio. A vítima foi encontrada já em avançado estado de decomposição e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi localizado por um adolescente de 15 anos que estava na região cuidando de cavalos. Segundo as informações apuradas no local, a vítima já se encontrava em avançado estado de decomposição.

A mãe de Mikael, Mônica Pereira Santos Lima, esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Próximo à vítima também foi encontrada a motocicleta que pertencia ao cabeleireiro.

Perícia encontrou marcas de tiros