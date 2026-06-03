03 de junho de 2026
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CONFIRMADO

Corpo encontrado no Paiolzinho é de Mikael Santos Lima

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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GCN
Policiais em estrada de terra onde o corpo foi encontrado; a vítima é Mikael Santos Lima
Policiais em estrada de terra onde o corpo foi encontrado; a vítima é Mikael Santos Lima

A Polícia Militar confirmou na tarde desta quarta-feira, 3, que o corpo encontrado em uma estrada de terra no Paiolzinho, na zona rural de Franca, é do cabeleireiro Mikael Santos Lima, de 29 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de maio. A vítima foi encontrada já em avançado estado de decomposição e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi localizado por um adolescente de 15 anos que estava na região cuidando de cavalos. Segundo as informações apuradas no local, a vítima já se encontrava em avançado estado de decomposição.

A mãe de Mikael, Mônica Pereira Santos Lima, esteve no local e fez o reconhecimento do corpo. Próximo à vítima também foi encontrada a motocicleta que pertencia ao cabeleireiro.

Perícia encontrou marcas de tiros

A perícia da Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos de investigação na área. De acordo com as informações preliminares, o corpo apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, incluindo marcas no rosto.

Após a conclusão da perícia, o corpo será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para a realização de exames complementares.

Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime e trabalha para identificar os responsáveis pelo homicídio.

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