Uma residência foi alvo de furto na noite dessa quinta-feira, 4, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca. Aproveitando a ausência dos moradores, que estavam em um shopping da cidade, um criminoso arrombou o portão e invadiu o imóvel.

Do local, foram levados uma televisão e uma motocicleta Yamaha Fazer 250, de cor roxa, ano 2011, placa FBG-0470.

Ao retornarem para casa, os moradores perceberam sinais de arrombamento e constataram o furto. Em seguida, verificaram as imagens das câmeras de segurança da residência e conseguiram identificar a movimentação do suspeito durante a ação criminosa.