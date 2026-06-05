Uma residência foi alvo de furto na noite dessa quinta-feira, 4, na avenida Martinho Ribeiro, no Jardim Vera Cruz, em Franca. Aproveitando a ausência dos moradores, que estavam em um shopping da cidade, um criminoso arrombou o portão e invadiu o imóvel.
Do local, foram levados uma televisão e uma motocicleta Yamaha Fazer 250, de cor roxa, ano 2011, placa FBG-0470.
Ao retornarem para casa, os moradores perceberam sinais de arrombamento e constataram o furto. Em seguida, verificaram as imagens das câmeras de segurança da residência e conseguiram identificar a movimentação do suspeito durante a ação criminosa.
Polícia investiga o caso
O boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Até o momento, a motocicleta e os demais objetos furtados não foram recuperados. Nenhum suspeito foi identificado ou preso.
As imagens registradas pelas câmeras de segurança poderão auxiliar nas investigações e na tentativa de localizar o autor do crime.
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