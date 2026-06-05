Motoristas que trafegavam pela rodovia João Traficante, no km 5, entre Franca e Ibiraci (MG), enfrentaram transtornos na noite desta quinta-feira, 4, após um caminhão derramar uma grande quantidade de esterco sobre a pista.

O material espalhado pelo asfalto deixou o trecho extremamente escorregadio, aumentando o risco de acidentes e levando à interdição total da rodovia nos dois sentidos.

Trânsito foi desviado

Com a interrupção do tráfego, os veículos precisaram utilizar uma estrada rural como rota alternativa enquanto equipes realizavam a limpeza da pista.