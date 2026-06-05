05 de junho de 2026
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JOÃO TRAFICANTE

Esterco na pista provoca interdição e acidentes em rodovia

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Caminhão parado com o esterco caindo
Caminhão parado com o esterco caindo

Motoristas que trafegavam pela rodovia João Traficante, no km 5, entre Franca e Ibiraci (MG), enfrentaram transtornos na noite desta quinta-feira, 4, após um caminhão derramar uma grande quantidade de esterco sobre a pista.

O material espalhado pelo asfalto deixou o trecho extremamente escorregadio, aumentando o risco de acidentes e levando à interdição total da rodovia nos dois sentidos.

Trânsito foi desviado

Com a interrupção do tráfego, os veículos precisaram utilizar uma estrada rural como rota alternativa enquanto equipes realizavam a limpeza da pista.

Durante a ocorrência, pelo menos dois acidentes foram registrados em decorrência das condições da via. Apesar dos danos, não houve registro de feridos.

Polícia acompanhou a operação

A Polícia Militar atuou na interdição do trecho e no controle do trânsito durante os trabalhos de limpeza e remoção do material.

Após a conclusão dos serviços e a avaliação das condições de segurança da pista, a rodovia foi liberada para a circulação de veículos.

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