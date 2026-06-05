05 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 5, em Franca:

Nome: Valmir Silva Vilas Boas
Idade: não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Emílio Nazaret
Idade: 77 anos   
Local do velório: Santo Agostinho Sala, 01
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Aparecida Donizete dos Reis
Idade: 69 anos   
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Saulo Jacinto Xavier 
Idade: não informado
Local do velório: Pedregulho
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 17h

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