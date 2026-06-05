Veja o obituário desta sexta-feira, 5, em Franca:

Nome: Valmir Silva Vilas Boas

Idade: não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Emílio Nazaret

Idade: 77 anos

Local do velório: Santo Agostinho Sala, 01

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h