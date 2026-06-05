Local do velório: Memorial Nova Franca Funerária: Nova Franca Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Valmir Silva Vilas Boas Idade: não informado

Veja o obituário desta quinta-feira, 5, em Franca:

Nome: Emílio Nazaret

Idade: 77 anos

Local do velório:Santo Agostinho Sala, 01

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Aparecida Donizete dos Reis

Idade: 69 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h