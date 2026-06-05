Veja o obituário desta quinta-feira, 5, em Franca:
Nome: Valmir Silva Vilas Boas
Idade: não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Emílio Nazaret
Idade: 77 anos
Local do velório:Santo Agostinho Sala, 01
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Aparecida Donizete dos Reis
Idade: 69 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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