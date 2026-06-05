Um homicídio mobilizou equipes das polícias Militar, Civil e Científica na manhã de quinta-feira, 4, em um condomínio de chácaras no bairro Alvorada, em Cristais Paulista.

A vítima foi identificada como Carlos Lopes da Silva, de 68 anos. Ele foi encontrado morto em um cômodo nos fundos da propriedade, após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito.

Segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades, o principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, um homem de 75 anos que também residia no local. Após o crime, ele não foi mais encontrado e é procurado pela polícia.