Um homicídio mobilizou equipes das polícias Militar, Civil e Científica na manhã de quinta-feira, 4, em um condomínio de chácaras no bairro Alvorada, em Cristais Paulista.
A vítima foi identificada como Carlos Lopes da Silva, de 68 anos. Ele foi encontrado morto em um cômodo nos fundos da propriedade, após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região do peito.
Segundo as primeiras informações apuradas pelas autoridades, o principal suspeito do crime é o cunhado da vítima, um homem de 75 anos que também residia no local. Após o crime, ele não foi mais encontrado e é procurado pela polícia.
De acordo com a investigação inicial, os dois homens teriam se desentendido e discutido na noite de quarta-feira, 3, poucas horas antes do homicídio.
No local, os policiais encontraram Carlos segurando um facão. Vestígios de sangue também foram localizados na área externa da residência. Todo o material foi preservado para os trabalhos da perícia técnica, que deverá auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime.
Após a conclusão dos levantamentos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca para exames necroscópicos.
O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, por meio do setor de homicídios, que trabalha para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.
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