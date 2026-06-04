Milhares de fiéis participaram das celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira, 4, na Praça Matriz, em Franca. A programação contou com Santa Missa, procissão e momentos de oração, conduzidos pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto, que destacou a importância do relacionamento com Jesus Cristo e da vivência da fé cristã.
Durante a homilia, Dom Paulo ressaltou três elementos que considerou fundamentais para quem busca fortalecer a relação com Cristo: bom senso, discernimento e coração.
“Santo Inácio fala que, quando a gente se relaciona com Jesus Cristo, na minha resposta, na minha e na de cada um de vocês, a gente tem que ter bom senso, tem que ter juízo e tem que ter coração”, afirmou.
O bispo também destacou a necessidade de discernimento nas escolhas da vida e do direcionamento dos afetos para a prática do bem.
“Que nos dê o juízo, juízo que ele fala no sentido de discernimento, para a gente tomar as decisões certas na vida. E, principalmente, coração, porque todo o nosso amor, o nosso afeto, tudo deve se voltar para o bem. Que a Santa Eucaristia, que Jesus Eucarístico, possa nos conduzir por esse caminho, um caminho de santidade que Ele quer para cada um de nós”, disse.
Após a reflexão, a celebração seguiu com orações, cânticos religiosos e a distribuição da Eucaristia aos presentes.
Procissão pelas ruas ao redor da praça
Encerrada a missa, os fiéis participaram da tradicional procissão de Corpus Christi. Antes da caminhada, uma oração foi realizada e, na sequência, padres e religiosos percorreram os tapetes confeccionados ao redor da Praça Matriz. Dom Paulo conduziu o Sacramento da Eucaristia durante o trajeto.
Entre os participantes estava a cuidadora Elaine Cristina, que destacou a importância espiritual do momento. “Foi uma bênção. É reconfortante para a gente estar sempre junto de Deus. Representa a presença de Cristo na nossa vida. Cristo que acolhe a todos, sem distinção. O Brasil está precisando de Jesus. O povo está voltando para a igreja católica, e isso é muito bom de ver, muito gratificante de ver”, afirmou.
Tradição e esperança
O fiel Eraldo Belchior de Paiva, de 56 anos, também acompanhou as celebrações e ressaltou o significado da data para os católicos.
“A celebração vem todos os anos e isso, para mim, é fundamental em um dia como hoje. Representa o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós na cruz e deixou para nós esse legado escrito na Palavra dele: o corpo e o sangue dele. Quem comer e quem beber viverá eternamente. A nossa esperança é essa”, relatou.
Ao final, ele deixou uma mensagem aos demais participantes. “Busquem enquanto é tempo, porque Ele prometeu que voltaria e não vai demorar muito. Ele já estará voltando”, concluiu.
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