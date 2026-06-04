Milhares de fiéis participaram das celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira, 4, na Praça Matriz, em Franca. A programação contou com Santa Missa, procissão e momentos de oração, conduzidos pelo bispo Dom Paulo Roberto Beloto, que destacou a importância do relacionamento com Jesus Cristo e da vivência da fé cristã.

Durante a homilia, Dom Paulo ressaltou três elementos que considerou fundamentais para quem busca fortalecer a relação com Cristo: bom senso, discernimento e coração.

“Santo Inácio fala que, quando a gente se relaciona com Jesus Cristo, na minha resposta, na minha e na de cada um de vocês, a gente tem que ter bom senso, tem que ter juízo e tem que ter coração”, afirmou.