O que seria um momento de celebração para familiares e amigos acabou se transformando em preocupação na tarde desta terça-feira (3), em Franca. Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, precisou ser reinternada na Santa Casa poucos minutos após receber alta hospitalar, depois de mais de um mês de tratamento em decorrência de um grave acidente de trânsito.
Segundo informações da família, a jovem já havia deixado a unidade e estava na área externa do hospital quando começou a passar mal. Ela apresentou episódios de vômito e, em seguida, sofreu uma convulsão.
Diante da situação, Anna Júlia foi levada imediatamente de volta para atendimento médico e permanece internada para avaliação.
Nova bateria de exames
De acordo com familiares, a jovem deverá passar por novos exames para que a equipe médica identifique as causas do quadro.
Até o momento, não há previsão para uma nova alta hospitalar.
Em contato com o Portal GCN/Sampi, a vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga da família, informou que o momento é de cautela e pediu orações pela recuperação da jovem.
"Temos que rezar bastante. Vão avaliar se haverá necessidade de abrir novamente a cabeça", afirmou.
Recuperação mobilizou a cidade
Anna Júlia estava internada desde o dia 29 de abril, quando sofreu um grave acidente na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista.
Ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos, que a levava para o trabalho em um supermercado da cidade.
Segundo as informações apuradas na época, a moto foi atingida na traseira por um carro. Gustavo morreu no local após ser arremessado com o impacto.
Já Anna Júlia sofreu ferimentos graves e foi socorrida em estado crítico.
Durante a internação, passou por diversos procedimentos médicos, incluindo uma craniotomia para tratamento de traumatismo craniano, tratamento pulmonar e a implantação de uma válvula cerebral.
A recuperação mobilizou familiares, amigos e moradores da região, que promoveram correntes de oração e arrecadaram equipamentos para auxiliar no tratamento domiciliar, como cadeira de rodas, cadeira de banho e cama hospitalar.
Comemoração interrompida
Pouco antes do mal-estar, Anna Júlia chegou a gravar um vídeo comemorando a alta hospitalar.
"Oi Lindsay, como você tá? Eu tô indo embora já!", disse a jovem na mensagem enviada à amiga.
Agora, o clima entre familiares e amigos voltou a ser de apreensão, enquanto todos aguardam os resultados dos exames e a evolução do quadro clínico da jovem.
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