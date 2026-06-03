O que seria um momento de celebração para familiares e amigos acabou se transformando em preocupação na tarde desta terça-feira (3), em Franca. Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, precisou ser reinternada na Santa Casa poucos minutos após receber alta hospitalar, depois de mais de um mês de tratamento em decorrência de um grave acidente de trânsito.

Segundo informações da família, a jovem já havia deixado a unidade e estava na área externa do hospital quando começou a passar mal. Ela apresentou episódios de vômito e, em seguida, sofreu uma convulsão.

Diante da situação, Anna Júlia foi levada imediatamente de volta para atendimento médico e permanece internada para avaliação.

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