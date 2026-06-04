O Franca Basquete foi derrotado pelo Pinheiros por 94 a 92 na noite desta quinta-feira, 4, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), pelo Jogo 3 das Finais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. Apesar do revés, a equipe francana segue em vantagem na série melhor de cinco, que está em 2 a 1. O quarto confronto será disputado neste domingo, 7, às 17h, no ginásio "Pedrocão", em Franca.
O jogo começou equilibrado, mas com o Franca levando a melhor nos minutos iniciais. Lucas Dias sofreu duas faltas consecutivas e converteu quatro lances livres para abrir o placar. O Pinheiros reagiu com uma cesta de três pontos de Farabello, e as equipes passaram a alternar a liderança.
Mesmo com a disputa acirrada, o time francano conseguiu fechar o primeiro quarto à frente, vencendo por 24 a 19. Ainda no período inicial, Laterza deixou a quadra após sofrer uma pancada no quadril e foi substituído pelo panamenho Rodriguez.
Virada paulista
No segundo quarto, o Franca chegou a abrir nove pontos de vantagem, obrigando o técnico Gustavinho de Conti a pedir tempo. A reação do Pinheiros veio na sequência, com ajustes defensivos e eficiência nos contra-ataques.
A equipe da capital reduziu a diferença, empatou com Betinho e assumiu a liderança antes do intervalo. Com parcial de 28 a 19 no período, os paulistanos foram para o vestiário vencendo por 47 a 43.
Reação francana
Na volta do intervalo, o Franca retomou o controle da partida. Com o retorno de Laterza, a equipe conseguiu virar o placar em um terceiro quarto marcado pelo alto aproveitamento ofensivo dos dois lados.
Os francanos venceram o período por 32 a 27 e chegaram aos dez minutos finais com vantagem mínima: 75 a 74.
Final dramático
O último quarto foi disputado lance a lance. A três minutos do fim, o Franca abriu seis pontos de vantagem após cesta do ala-armador Bennett, mas o Pinheiros reagiu rapidamente.
Nos instantes decisivos, Pacheco acertou uma bola de três pontos que colocou os donos da casa novamente à frente. O confronto seguiu tenso até os segundos finais, com sucessivas faltas estratégicas.
Na última posse da partida, Georginho teve a oportunidade de garantir a vitória francana, mas o arremesso não caiu.
Betinho foi o cestinha do Pinheiros com 30 pontos, seguido por Pacheco, que anotou 24. Pelo Franca, Bennett marcou 23 pontos e Rodriguez contribuiu com 20.
Agora, a série retorna para Franca. O Jogo 4 será disputado neste domingo, 7, às 17h, no Pedrocão. Se necessário, o quinto e decisivo confronto acontecerá na terça-feira, 9, às 19h30, também em Franca.
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