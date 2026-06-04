O atacante Estêvão Willian, de Franca, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, relatou durante um culto realizado no último domingo, 31, na Igreja Visão do Evangelho, que sua recuperação de uma grave lesão muscular evoluiu além do esperado pelos médicos. Segundo o atleta, exames recentes não identificaram mais sinais da contusão, mesmo antes do prazo considerado ideal para a cicatrização.

Durante o testemunho, Estêvão contou que realizou uma segunda ressonância há cerca de duas semanas e recebeu uma notícia que o surpreendeu.

“Duas semanas atrás, fiz a segunda ressonância e o médico chegou pra mim e falou: ‘Estêvão, você está com dor?’. Eu falei: ‘Não, doutor. Estou super tranquilo, acho que dá até para jogar’. Ele me mostrou a imagem do exame e me falou que não vê mais nenhuma lesão. Falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está, não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está”, relatou.

Decisão de não operar