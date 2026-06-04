O atacante Estêvão Willian, de Franca, jogador do Chelsea e da Seleção Brasileira, relatou durante um culto realizado no último domingo, 31, na Igreja Visão do Evangelho, que sua recuperação de uma grave lesão muscular evoluiu além do esperado pelos médicos. Segundo o atleta, exames recentes não identificaram mais sinais da contusão, mesmo antes do prazo considerado ideal para a cicatrização.
Durante o testemunho, Estêvão contou que realizou uma segunda ressonância há cerca de duas semanas e recebeu uma notícia que o surpreendeu.
“Duas semanas atrás, fiz a segunda ressonância e o médico chegou pra mim e falou: ‘Estêvão, você está com dor?’. Eu falei: ‘Não, doutor. Estou super tranquilo, acho que dá até para jogar’. Ele me mostrou a imagem do exame e me falou que não vê mais nenhuma lesão. Falou que não sabe o que aconteceu, porque no prazo que está, não deveria estar daquele jeito, tão bem estruturado como está”, relatou.
Decisão de não operar
O jogador também revelou que enfrentou pressão para realizar uma cirurgia após sofrer o rompimento de 80% do bíceps da coxa. Segundo ele, a orientação era defendida por integrantes do Chelsea, incluindo membros da equipe médica.
“Tive uma lesão que rompi 80% do bíceps da coxa. Muitas pessoas no Chelsea, inclusive os médicos, queriam que eu operasse. Até o dono do Chelsea queria que eu operasse. […] Uma decisão dessa é muito difícil de tomar sozinho, você está cercado de muitas pressões, mas, com o apoio da minha família, optei por não fazer a cirurgia”, afirmou.
De acordo com Estêvão, a escolha acabou sendo posteriormente validada pelo próprio médico responsável por seu acompanhamento.
“Depois que cheguei no CT de novo, estava sentado ali à toa, e o médico chegou para mim e falou: ‘Parabéns pela sua decisão, foi a melhor possível, está caminhando bem e creio que você vai voltar muito mais rápido do que você espera’”, completou.
Repercussão nas redes sociais
O vídeo do testemunho foi publicado pela Igreja Visão do Evangelho e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. O conteúdo foi compartilhado por diversos perfis e gerou comentários de torcedores que passaram a cogitar uma possível convocação de última hora para a Copa do Mundo de 2026.
Entre as manifestações, chamou atenção o comentário do ex-jogador de futsal Falcão, que relatou ter vivido situação semelhante em 2015.
“Craque! Eu e todos gostaríamos que estivesse! (Na Copa) Eu tive essa lesão em 2015, e após a cicatrização, precisa de um bom período de fortalecimento muscular! Infelizmente não daria tempo, uma pena!”, escreveu.
Fora da lista dos 26 convocados de Carlo Ancelotti para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Estêvão poderia se tornar o primeiro jogador nascido em Franca a disputar o torneio pela equipe nacional.
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