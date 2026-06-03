A descoberta do corpo do cabeleireiro Mikael Santos Lima, na tarde desta quarta-feira, 3, em uma área rural do Paiolzinho, em Franca, encerrou uma semana de buscas e incertezas para a família. Após reconhecer o corpo do filho, a mãe da vítima, Mônica Pereira Santos Lima, falou sobre a dor da perda, pediu justiça e afirmou acreditar na participação de uma pessoa próxima ao jovem no crime.

Acompanhada por familiares, Mônica esteve no local onde o corpo foi encontrado e descreveu o sofrimento ao se deparar com a cena.

“O que ele fez com aquele corpo ali foi muito feio, muito maldoso. Não tem nem explicação. Eu não vou relatar o que eu vi. Eu precisei ir lá ver porque achei que merecia isso. Agora vou ter que viver o meu luto. Vou enterrar meu filho”, disse.

Pedido de justiça