A Polícia Militar de Franca encontrou, na tarde desta quarta-feira, 3, um corpo em estado de decomposição e uma motocicleta abandonada em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, zona rural do município. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e uma funerária.

Corpo e moto foram encontrados próximos

De acordo com as primeiras informações, o corpo estava próximo à motocicleta encontrada no local. A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

A suspeita inicial é de que o corpo possa ser de Mikael Santos Lima, que está desaparecido há uma semana. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

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