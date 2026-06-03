03 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Corpo é encontrado ao lado de moto no Paiolzinho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Viatura da Polícia Civil: o caso está em investigação
Viatura da Polícia Civil: o caso está em investigação

A Polícia Militar de Franca encontrou, na tarde desta quarta-feira, 3, um corpo em estado de decomposição e uma motocicleta abandonada em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, zona rural do município. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e uma funerária.

Corpo e moto foram encontrados próximos

De acordo com as primeiras informações, o corpo estava próximo à motocicleta encontrada no local. A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

A suspeita inicial é de que o corpo possa ser de Mikael Santos Lima, que está desaparecido há uma semana. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

Investigação

A Polícia Civil acompanha o caso e aguarda os resultados dos exames periciais para confirmar a identificação do corpo e avançar nas investigações.

Matéria em atualização.

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