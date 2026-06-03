A Polícia Militar de Franca encontrou, na tarde desta quarta-feira, 3, um corpo em estado de decomposição e uma motocicleta abandonada em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, zona rural do município. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e uma funerária.
Corpo e moto foram encontrados próximos
De acordo com as primeiras informações, o corpo estava próximo à motocicleta encontrada no local. A área foi isolada e preservada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.
A suspeita inicial é de que o corpo possa ser de Mikael Santos Lima, que está desaparecido há uma semana. No entanto, a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.
Investigação
A Polícia Civil acompanha o caso e aguarda os resultados dos exames periciais para confirmar a identificação do corpo e avançar nas investigações.
Matéria em atualização.
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