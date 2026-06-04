As ruas ao redor da praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, foram tomadas na manhã desta quinta-feira, 4, por dezenas de voluntários envolvidos na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Jovens, famílias, crianças e integrantes de comunidades religiosas ocuparam o local desde as primeiras horas do dia para preparar a celebração, uma das mais tradicionais manifestações de fé da Igreja Católica.
Os trabalhos começaram por volta das 7 horas. Cerca de uma hora e meia depois, às 8h30, a praça registrava maior movimento, com grupos espalhados pelo local organizando materiais e montando os desenhos que compõem os tapetes.
O ambiente era marcado pela colaboração entre diferentes gerações. Enquanto os mais jovens auxiliavam na montagem das peças e na preparação dos espaços, participantes mais experientes orientavam cada etapa do trabalho, compartilhando conhecimentos e tradições ligados à celebração religiosa.
Tradição que reúne gerações
Entre os grupos presentes estavam integrantes da Paróquia Santa Rita, da comunidade São Benedito e jovens do Acampamento Davi, que participaram da confecção dos tapetes ao longo da manhã.
Pela primeira vez na atividade, as amigas Yasmin Aguiar, de 17 anos, e Hellen Garcia, de 16 anos, demonstraram entusiasmo ao acompanhar a preparação. “Nunca vim, então acho que vai ser uma experiência bem legal”, afirmou Yasmin.
Hellen também destacou a expectativa para o evento. “Eu sempre quis vir para saber como é. Ano passado eles arrasaram, acho que este ano também está arrasando”, comentou.
As duas contaram que haviam combinado de participar com amigos e decidiram comparecer mesmo após parte do grupo desistir. Para elas, a oportunidade de vivenciar de perto a tradição foi suficiente para manter o compromisso.
Preparativos para a celebração
Além da confecção dos tapetes, a estrutura para a programação religiosa também começou a ser montada. Um palco foi instalado na Concha Acústica da praça, onde está prevista a celebração da missa de Corpus Christi, marcada para as 16 horas.
Ao longo da manhã, a praça Nossa Senhora da Conceição se transformou em um ponto de encontro entre comunidades, amigos e famílias, reunidos em torno da preparação de uma das celebrações mais tradicionais do calendário católico.
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Comentários
1 Comentários
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Jesuino Salgado 2 horas atrásSerá que é isso mesmo que o Mestre gostaria de ver os seus seguidores fazendo?, será que não seria fazer uma visita à algum doente, ir nas periferias levar uma cesta básica pra quem tá com fome?, ir numa creche levar algo que uma criança pobre quer e não tem?. O corpo do Cristo entregue à serragem colorida e a sua menssagem ao vento da perda de tempo do frio espiritual???, é isso mesmo que é seguir o que o Mestre pregou?,,...