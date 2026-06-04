As ruas ao redor da praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, foram tomadas na manhã desta quinta-feira, 4, por dezenas de voluntários envolvidos na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Jovens, famílias, crianças e integrantes de comunidades religiosas ocuparam o local desde as primeiras horas do dia para preparar a celebração, uma das mais tradicionais manifestações de fé da Igreja Católica.

Os trabalhos começaram por volta das 7 horas. Cerca de uma hora e meia depois, às 8h30, a praça registrava maior movimento, com grupos espalhados pelo local organizando materiais e montando os desenhos que compõem os tapetes.

O ambiente era marcado pela colaboração entre diferentes gerações. Enquanto os mais jovens auxiliavam na montagem das peças e na preparação dos espaços, participantes mais experientes orientavam cada etapa do trabalho, compartilhando conhecimentos e tradições ligados à celebração religiosa.

Tradição que reúne gerações