04 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FÉ E DEDICAÇÃO

Tapetes de Corpus Christi mobilizam fiéis na praça central

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Leonardo de Oliveira/GCN
Comunidades se unem para confecção dos tapetes em Franca
Comunidades se unem para confecção dos tapetes em Franca

As ruas ao redor da praça Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Franca, foram tomadas na manhã desta quinta-feira, 4, por dezenas de voluntários envolvidos na confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Jovens, famílias, crianças e integrantes de comunidades religiosas ocuparam o local desde as primeiras horas do dia para preparar a celebração, uma das mais tradicionais manifestações de fé da Igreja Católica.

Os trabalhos começaram por volta das 7 horas. Cerca de uma hora e meia depois, às 8h30, a praça registrava maior movimento, com grupos espalhados pelo local organizando materiais e montando os desenhos que compõem os tapetes.

O ambiente era marcado pela colaboração entre diferentes gerações. Enquanto os mais jovens auxiliavam na montagem das peças e na preparação dos espaços, participantes mais experientes orientavam cada etapa do trabalho, compartilhando conhecimentos e tradições ligados à celebração religiosa.

Tradição que reúne gerações

Entre os grupos presentes estavam integrantes da Paróquia Santa Rita, da comunidade São Benedito e jovens do Acampamento Davi, que participaram da confecção dos tapetes ao longo da manhã.

Pela primeira vez na atividade, as amigas Yasmin Aguiar, de 17 anos, e Hellen Garcia, de 16 anos, demonstraram entusiasmo ao acompanhar a preparação. “Nunca vim, então acho que vai ser uma experiência bem legal”, afirmou Yasmin.

Hellen também destacou a expectativa para o evento. “Eu sempre quis vir para saber como é. Ano passado eles arrasaram, acho que este ano também está arrasando”, comentou.

As duas contaram que haviam combinado de participar com amigos e decidiram comparecer mesmo após parte do grupo desistir. Para elas, a oportunidade de vivenciar de perto a tradição foi suficiente para manter o compromisso.

Preparativos para a celebração

Além da confecção dos tapetes, a estrutura para a programação religiosa também começou a ser montada. Um palco foi instalado na Concha Acústica da praça, onde está prevista a celebração da missa de Corpus Christi, marcada para as 16 horas.

Ao longo da manhã, a praça Nossa Senhora da Conceição se transformou em um ponto de encontro entre comunidades, amigos e famílias, reunidos em torno da preparação de uma das celebrações mais tradicionais do calendário católico.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

1 Comentários

  • Jesuino Salgado 2 horas atrás
    Será que é isso mesmo que o Mestre gostaria de ver os seus seguidores fazendo?, será que não seria fazer uma visita à algum doente, ir nas periferias levar uma cesta básica pra quem tá com fome?, ir numa creche levar algo que uma criança pobre quer e não tem?. O corpo do Cristo entregue à serragem colorida e a sua menssagem ao vento da perda de tempo do frio espiritual???, é isso mesmo que é seguir o que o Mestre pregou?,,...