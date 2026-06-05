Trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para a Sabesp em Franca denunciaram supostos atrasos nos pagamentos de contratos mantidos pela companhia. Os relatos foram encaminhados ao Portal GCN/Sampi e apontam que a situação vinha ocorrendo há meses, gerando preocupação entre empresários e funcionários das prestadoras de serviço.

Segundo os denunciantes, algumas empresas enfrentavam dificuldades para manter as operações e cumprir compromissos financeiros em razão dos atrasos. Trabalhadores afirmaram que empregadores chegaram a alertar colaboradores sobre possíveis impactos caso os pagamentos não fossem regularizados.

Além das questões financeiras, as reclamações também envolveram a operação dos serviços. De acordo com os relatos, haveria dificuldades na manutenção de equipamentos utilizados nos sistemas de água e esgoto, além do remanejamento de bombas entre unidades para atender demandas emergenciais.