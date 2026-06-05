Trabalhadores de empresas terceirizadas que prestam serviços para a Sabesp em Franca denunciaram supostos atrasos nos pagamentos de contratos mantidos pela companhia. Os relatos foram encaminhados ao Portal GCN/Sampi e apontam que a situação vinha ocorrendo há meses, gerando preocupação entre empresários e funcionários das prestadoras de serviço.
Segundo os denunciantes, algumas empresas enfrentavam dificuldades para manter as operações e cumprir compromissos financeiros em razão dos atrasos. Trabalhadores afirmaram que empregadores chegaram a alertar colaboradores sobre possíveis impactos caso os pagamentos não fossem regularizados.
Além das questões financeiras, as reclamações também envolveram a operação dos serviços. De acordo com os relatos, haveria dificuldades na manutenção de equipamentos utilizados nos sistemas de água e esgoto, além do remanejamento de bombas entre unidades para atender demandas emergenciais.
As denúncias citam empresas que atuam em áreas como monitoramento, manutenção e serviços de campo.
Sabesp reconhece falha e diz que problema foi corrigido
Diante das denúncias, a reportagem procurou a Sabesp para esclarecer a situação dos contratos e verificar a existência de pagamentos pendentes junto às empresas terceirizadas.
Em nota, a companhia confirmou que identificou uma falha em seu sistema de pagamentos, mas informou que a situação já foi corrigida.
"A Sabesp informa que detectou uma falha pontual em seu sistema de pagamentos, mas a situação já foi normalizada e regularizada. A Companhia afirma que preza pelo relacionamento transparente com todos, inclusive com sua cadeia de fornecedores. Os serviços de água e esgoto em Franca operam normalmente", declarou a empresa.
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