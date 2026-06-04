Veja o obituário desta quinta-feira, 4, em Franca:
Nome: Ana Carolina Imada Pessoni
- Idade: 38 anos
- Local do velório: São Vicente, sala 10
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
- Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Mikael Santos Lima
- Idade: 29 anos
- Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
- Funerária: Francana
- Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
- Horário previsto do sepultamento: 15h
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