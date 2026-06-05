O arquivamento da representação contra o vereador Leandro Patriota (PL) pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal de Franca, por 2 votos a 1, não encerrou a mobilização de entidades ligadas aos profissionais da saúde. O Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo) e o Sindserv (Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Municipais de Franca e Região) afirmam que continuarão buscando providências na esfera judicial.

As entidades sustentam que a Ação Civil Pública protocolada na Justiça Federal tem como objetivo proteger os trabalhadores da saúde, preservar a segurança dos pacientes e evitar novos episódios que possam comprometer o funcionamento das unidades de atendimento.

Entidades defendem análise judicial

Em nota, Coren-SP e Sindserv destacaram que a decisão tomada no âmbito político da Câmara Municipal não impede a apreciação do caso pelo Poder Judiciário.