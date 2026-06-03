O empresário e assessor político Sérgio Granero (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira, 3, em entrevista ao portal GCN/Sampi, a desistência de sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Segundo ele, a decisão foi tomada após a análise de uma pesquisa de intenção de voto e do cenário eleitoral dentro da chapa do Republicanos, que indicaram dificuldades para alcançar a votação necessária para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa.
Granero afirmou que os resultados do levantamento, realizado no fim de maio, foram determinantes para a definição. Após receber os números, ele participou de reuniões com a direção estadual do partido, em São Paulo, para avaliar as condições da disputa.
“Depois dessa pesquisa eu fui para São Paulo para uma reunião com o presidente estadual e outros dirigentes. Quando você olha a chapa estadual do Republicanos, ela é muito pesada”, afirmou.
Segundo ele, mesmo considerando uma possível evolução da candidatura, os números ficaram abaixo do necessário para torná-la competitiva.
“Hoje o estadual nosso tem aproximadamente 15 ou 16 candidatos acima de 90 mil votos. Para poder fazer isso eu teria que sair de Franca com acima de 60 mil votos, e as pesquisas mostraram algo que não dá.”
Pesquisa influenciou decisão
Granero destacou que os índices de conhecimento do seu nome foram recebidos de forma positiva, mas não suficientes para sustentar o projeto eleitoral.
Diante do cenário, ele optou por retirar a pré-candidatura. “Partindo desse princípio e dizendo que eu não tinha condições de trabalhar para ser eleito, eu resolvi, com bom senso, pensar no projeto de que Franca precisa ter mais representatividade.”
Defesa da representatividade de Franca
Durante a entrevista, Granero afirmou que um dos fatores que pesaram em sua decisão foi a possibilidade de contribuir para a divisão dos votos da região.
“Se eu tiro 20 mil votos em Franca e mais 20 ou 25 mil na região, vou chegar a 40 mil votos. Eu não chegaria ao objetivo de ser eleito. E, com isso, eu posso tirar a oportunidade de outras pessoas que já estão trabalhando há mais tempo.”
Segundo ele, a análise levou em consideração não apenas a viabilidade da própria candidatura, mas também os reflexos para outros projetos políticos da cidade.
“Eu vejo que eu não poderia até mesmo prejudicar um projeto do município. É um projeto que deveria ter o respaldo de toda a cidade, dos empresários e de todo mundo que quer ver Franca mais representada.”
Apoio definido
Para deputado federal, ele afirmou que trabalhará pela reeleição de Marcos Pereira (Republicanos), presidente nacional da sigla.
“Vou trabalhar, sim, na campanha do deputado federal Marcos Pereira, uma pessoa por quem tenho um grande carinho. Eu sou assessor dele há mais de 14 anos na região.”
Apesar de ter anunciado sua desistência, fontes ligadas ao Republicanos afirmam que havia resistência interna à candidatura de Granero. Segundo essas fontes, a legenda optou por concentrar seus esforços em Cristiany de Castro (Republicanos), presidente da Federação das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), considerada a pré-candidata com maior viabilidade eleitoral.
Decisão baseada em números
Ao justificar a desistência, o empresário afirmou que a avaliação foi fundamentada em critérios técnicos e no cenário eleitoral observado. “Eu sou muito matemático. Esse negócio de sorte não é muito comigo. Os números são frios e mostram a realidade da situação.”
Ele também destacou a existência de diversos segmentos políticos já consolidados, o que torna a disputa mais complexa para novos candidatos. “Tem o pessoal das igrejas, tem o pessoal da segurança pública, tem os defensores dos animais, tem vários segmentos que já têm suas referências políticas. Isso tudo influencia.”
Granero ainda citou a presença de candidatos com bases eleitorais já estruturadas na região. “Tem candidatos que já têm trabalho consolidado, já têm base formada. Quando você olha tudo isso junto, percebe que a conta não fecha.”
Planos futuros
Apesar de desistir da disputa em 2026, Granero afirmou que pretende permanecer ativo na política e não descarta futuras candidaturas. “Eu sou uma pessoa apaixonada por Franca e por política, vamos continuar estudando as possibilidades.”
Ele também agradeceu o apoio recebido durante o período de pré-campanha. “Eu deixo minha gratidão por essas intenções de voto. Aos amigos, à minha família e às pessoas que acompanham nosso trabalho. Hoje minhas redes sociais têm aproximadamente 1,5 milhão de visualizações.”
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