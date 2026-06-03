O empresário e assessor político Sérgio Granero (Republicanos) anunciou nesta quarta-feira, 3, em entrevista ao portal GCN/Sampi, a desistência de sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições de 2026. Segundo ele, a decisão foi tomada após a análise de uma pesquisa de intenção de voto e do cenário eleitoral dentro da chapa do Republicanos, que indicaram dificuldades para alcançar a votação necessária para conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Granero afirmou que os resultados do levantamento, realizado no fim de maio, foram determinantes para a definição. Após receber os números, ele participou de reuniões com a direção estadual do partido, em São Paulo, para avaliar as condições da disputa.

“Depois dessa pesquisa eu fui para São Paulo para uma reunião com o presidente estadual e outros dirigentes. Quando você olha a chapa estadual do Republicanos, ela é muito pesada”, afirmou.