O influenciador digital e empresário Fabrício Petinelli Aguiar, de 34 anos, teve a casa furtada enquanto estava em viagem ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 1º, no bairro Belvedere Bandeirante, na região Sul de Franca.
Segundo informações registradas pela vítima, criminosos arrombaram o portão e a porta de entrada da residência e reviraram todos os cômodos em busca de objetos de valor. O furto foi registrado por câmeras de segurança de imóveis vizinhos por volta das 23h10.
A ação só foi descoberta na manhã de terça-feira, 2, quando uma funcionária responsável pela limpeza chegou ao imóvel e encontrou a residência revirada.
Entre os itens furtados estão um notebook, uma assistente virtual Alexa, uma televisão, uma vitrola, perfumes importados, óculos de sol, roupas e outros equipamentos eletrônicos.
Nas redes sociais, onde soma cerca de 41 mil seguidores no Instagram, Fabrício comentou o ocorrido enquanto ainda estava em Aparecida.
"Vão testar sua fé nos momentos que você mais se aproximar dela. Enquanto eu estou aqui em Aparecida, invadiram e roubaram a minha casa", publicou.
Publicação da viagem levanta suspeita
Após o furto, o influenciador passou a refletir sobre a possibilidade de a divulgação da viagem nas redes sociais ter facilitado a ação dos criminosos.
Segundo ele, na segunda-feira publicou conteúdos informando que estava em Aparecida, o que levantou a hipótese de que alguém pudesse ter monitorado sua ausência.
Fabrício afirmou que suspeita da relação entre a postagem e o crime porque os invasores teriam verificado previamente se havia pessoas na residência antes de entrar no imóvel.
Apesar disso, ele ressaltou que não possui elementos para afirmar que a publicação tenha motivado a ação criminosa.
O empresário lembrou que já compartilhou outras viagens de longa duração nas redes sociais sem registrar qualquer ocorrência semelhante.
Mesmo sem uma conclusão sobre a causa do furto, ele considera importante ampliar o debate sobre os riscos da exposição da localização em tempo real na internet.
Investigação
O caso foi encaminhado ao Distrito Policial responsável pela área e será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores do furto e recuperar os objetos levados da residência.
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