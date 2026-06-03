O influenciador digital e empresário Fabrício Petinelli Aguiar, de 34 anos, teve a casa furtada enquanto estava em viagem ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo. O crime ocorreu na noite de segunda-feira, 1º, no bairro Belvedere Bandeirante, na região Sul de Franca.

Segundo informações registradas pela vítima, criminosos arrombaram o portão e a porta de entrada da residência e reviraram todos os cômodos em busca de objetos de valor. O furto foi registrado por câmeras de segurança de imóveis vizinhos por volta das 23h10.

A ação só foi descoberta na manhã de terça-feira, 2, quando uma funcionária responsável pela limpeza chegou ao imóvel e encontrou a residência revirada.