Uma denúncia sobre vazamento de esgoto em uma área próxima à mata no Residencial Amazonas, em Franca, gerou preocupação nesta semana. Segundo relato encaminhado à reportagem, o esgoto estaria escorrendo em direção à vegetação localizada na avenida das Seringueiras, região sem residências, mas que abriga diversas espécies de animais.

A situação chamou a atenção pelo possível impacto ambiental. De acordo com a denúncia e com imagens registradas no local, um líquido de coloração branca seguia em direção à área de mata existente na região.

Moradores relataram preocupação com os reflexos do vazamento sobre a vegetação e a fauna presentes no entorno. A área é conhecida por concentrar diferentes espécies de animais, o que aumentou a apreensão diante da ocorrência.

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