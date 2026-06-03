03 de junho de 2026
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EM FRANCA

Denúncia de vazamento de ‘líquido branco’ mobiliza Sabesp

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Líquido branco escorrendo por rua do Residencial Amazonas, em Franca
Líquido branco escorrendo por rua do Residencial Amazonas, em Franca

Uma denúncia sobre vazamento de esgoto em uma área próxima à mata no Residencial Amazonas, em Franca, gerou preocupação nesta semana. Segundo relato encaminhado à reportagem, o esgoto estaria escorrendo em direção à vegetação localizada na avenida das Seringueiras, região sem residências, mas que abriga diversas espécies de animais.

A situação chamou a atenção pelo possível impacto ambiental. De acordo com a denúncia e com imagens registradas no local, um líquido de coloração branca seguia em direção à área de mata existente na região.

Moradores relataram preocupação com os reflexos do vazamento sobre a vegetação e a fauna presentes no entorno. A área é conhecida por concentrar diferentes espécies de animais, o que aumentou a apreensão diante da ocorrência.

Intervenção

Procurada pela reportagem, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que realizou uma vistoria na avenida das Seringueiras nesta quarta-feira, 3, e constatou que a rede de esgoto opera normalmente.

Segundo a companhia, uma intervenção já havia sido executada no início da semana para solucionar o problema.

“A Sabesp informa que vistoria realizada na avenida das Seringueiras, no Residencial Amazonas, em Franca, nesta quarta-feira, 3, constatou normalidade no funcionamento da rede. No início da semana (1º/6), a Companhia realizou desobstrução da rede de esgoto no local, resolvendo a situação”, informou a empresa em nota.

A companhia afirmou ainda que a desobstrução realizada na segunda-feira, 1º, normalizou o funcionamento da rede na região.

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