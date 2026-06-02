Uma idosa, cuja identidade não foi divulgada, ficou em estado gravíssimo após ser atropelada no fim da tarde desta terça-feira, 2, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. A vítima atravessava a via, em frente a um supermercado, quando foi atingida por um carro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista seguia no sentido Jardim Aeroporto–Jardim Aviação e não conseguiu evitar o atropelamento.

Com a força do impacto, a idosa foi arremessada e bateu a cabeça contra o solo, sofrendo um traumatismo craniano gravíssimo.

Socorro mobilizou Samu e Bombeiros