02 de junho de 2026
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NO JARDIM AEROPORTO

Idosa fica em estado gravíssimo após atropelamento em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Vítima sendo socorrida pelo Samu após atropelamento na avenida César Martins Pirajá, em Franca
Vítima sendo socorrida pelo Samu após atropelamento na avenida César Martins Pirajá, em Franca

Uma idosa, cuja identidade não foi divulgada, ficou em estado gravíssimo após ser atropelada no fim da tarde desta terça-feira, 2, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. A vítima atravessava a via, em frente a um supermercado, quando foi atingida por um carro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista seguia no sentido Jardim Aeroporto–Jardim Aviação e não conseguiu evitar o atropelamento.

Com a força do impacto, a idosa foi arremessada e bateu a cabeça contra o solo, sofrendo um traumatismo craniano gravíssimo.

Socorro mobilizou Samu e Bombeiros

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa de Franca.

Durante o transporte até o hospital, a idosa perdeu grande quantidade de sangue, segundo informações apuradas no local.

Caso será investigado

O motorista envolvido no acidente permaneceu no local e acompanhou o atendimento da vítima.

A Polícia Militar também foi acionada e deve registrar um boletim de ocorrência. As causas do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.

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