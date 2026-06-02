Uma idosa, cuja identidade não foi divulgada, ficou em estado gravíssimo após ser atropelada no fim da tarde desta terça-feira, 2, na avenida César Martins Pirajá, no Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca. A vítima atravessava a via, em frente a um supermercado, quando foi atingida por um carro. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
Segundo relatos de testemunhas, o motorista seguia no sentido Jardim Aeroporto–Jardim Aviação e não conseguiu evitar o atropelamento.
Com a força do impacto, a idosa foi arremessada e bateu a cabeça contra o solo, sofrendo um traumatismo craniano gravíssimo.
Socorro mobilizou Samu e Bombeiros
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro. A vítima recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e foi encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa de Franca.
Durante o transporte até o hospital, a idosa perdeu grande quantidade de sangue, segundo informações apuradas no local.
Caso será investigado
O motorista envolvido no acidente permaneceu no local e acompanhou o atendimento da vítima.
A Polícia Militar também foi acionada e deve registrar um boletim de ocorrência. As causas do atropelamento serão investigadas pelas autoridades.
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