O atacante Estêvão Willian, natural de Franca e um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade, foi homenageado neste domingo, 31, durante o primeiro jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) entre Sesi Franca Basquete e Pinheiros, no ginásio “Pedrocão”. Além de receber uma camisa oficial da equipe francana, o jogador protagonizou um momento inusitado ao acertar uma cesta utilizando os pés, arrancando aplausos e comemorações da torcida presente.
O francano acompanhou a vitória do Sesi Franca por 82 a 73 diante de um Pedrocão lotado e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores. Durante a homenagem realizada antes da partida, ele entrou na quadra para participar de uma brincadeira com a bola de basquete.
Inicialmente, Estêvão tentou converter arremessos utilizando as mãos, mas não conseguiu acertar a cesta. Em seguida, decidiu recorrer à habilidade que o tornou destaque nos gramados.
Com a perna esquerda, o atacante chutou a bola em direção ao aro e acertou um lance improvável. A reação foi imediata nas arquibancadas, com comemoração da torcida e dos mascotes do Sesi Franca, que celebraram o momento ao lado do jogador.
Homenagem no Pedrocão
A participação de Estêvão foi um dos destaques fora da quadra na abertura da série decisiva do NBB. Além da interação com o público, o atleta recebeu uma camisa oficial do Sesi Franca como forma de reconhecimento por sua trajetória e pela ligação com a cidade onde nasceu.
O momento chamou a atenção dos torcedores presentes no ginásio e reforçou a identificação do jogador com Franca, cidade que acompanha sua ascensão no futebol nacional e internacional.
Primeira fala sobre ausência na Seleção
Durante a passagem pelo Pedrocão, Estêvão concedeu entrevista aos canais SporTV e LNB (Liga Nacional de Basquete) e comentou pela primeira vez a ausência na convocação definitiva da seleção brasileira.
O atacante sofreu uma lesão de grau 4 na coxa e ficou fora da lista final da equipe nacional. “Claro que é um momento muito difícil. Era um sonho. Eu creio que Deus tem o plano, tudo preparado. Mas com certeza vou estar torcendo, vai ter o meu apoio total. Vou torcer muito por eles”, afirmou.
Apoio a Neymar
Fã declarado de Neymar, Estêvão também falou sobre a presença do atacante do Santos entre os convocados para a seleção brasileira.
“Neymar está lá para agregar. Eu torço muito por eles, por todos que estão lá. E espero que tragam o hexa pra casa”, disse.
A presença do jogador no Pedrocão ocorreu em uma noite de festa para o esporte francano, marcada pela vitória do Sesi Franca no primeiro confronto da decisão do NBB.
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