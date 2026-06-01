O atacante Estêvão Willian, natural de Franca e um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade, foi homenageado neste domingo, 31, durante o primeiro jogo da final do NBB (Novo Basquete Brasil) entre Sesi Franca Basquete e Pinheiros, no ginásio “Pedrocão”. Além de receber uma camisa oficial da equipe francana, o jogador protagonizou um momento inusitado ao acertar uma cesta utilizando os pés, arrancando aplausos e comemorações da torcida presente.

O francano acompanhou a vitória do Sesi Franca por 82 a 73 diante de um Pedrocão lotado e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores. Durante a homenagem realizada antes da partida, ele entrou na quadra para participar de uma brincadeira com a bola de basquete.

Inicialmente, Estêvão tentou converter arremessos utilizando as mãos, mas não conseguiu acertar a cesta. Em seguida, decidiu recorrer à habilidade que o tornou destaque nos gramados.