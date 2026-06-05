Após conseguir realizar uma cirurgia graças à mobilização de centenas de pessoas, Miguel Poderini, morador de Ribeirão Corrente, na região de Franca, enfrenta um novo desafio. A família lançou uma campanha para arrecadar recursos destinados à adaptação da cadeira de rodas do menino, equipamento considerado essencial para garantir mais mobilidade, conforto, segurança e qualidade de vida.

A nova campanha foi divulgada pela tia de Miguel, Elisa Poderini, que voltou a procurar apoio da comunidade após o sucesso da mobilização anterior. Segundo ela, a divulgação feita pelo Portal GCN/Sampi foi fundamental para dar visibilidade à história do garoto e contribuir para que ele realizasse o procedimento cirúrgico de que necessitava.

“Graças a essa mobilização, o Miguel conseguiu realizar a cirurgia que tanto precisava”, afirmou.

Novo desafio