Após conseguir realizar uma cirurgia graças à mobilização de centenas de pessoas, Miguel Poderini, morador de Ribeirão Corrente, na região de Franca, enfrenta um novo desafio. A família lançou uma campanha para arrecadar recursos destinados à adaptação da cadeira de rodas do menino, equipamento considerado essencial para garantir mais mobilidade, conforto, segurança e qualidade de vida.
A nova campanha foi divulgada pela tia de Miguel, Elisa Poderini, que voltou a procurar apoio da comunidade após o sucesso da mobilização anterior. Segundo ela, a divulgação feita pelo Portal GCN/Sampi foi fundamental para dar visibilidade à história do garoto e contribuir para que ele realizasse o procedimento cirúrgico de que necessitava.
“Graças a essa mobilização, o Miguel conseguiu realizar a cirurgia que tanto precisava”, afirmou.
Novo desafio
Agora, devido ao crescimento e às necessidades específicas da criança, a família precisa promover adaptações na cadeira de rodas utilizada por Miguel. O equipamento é apontado como indispensável para proporcionar mais autonomia e melhores condições no dia a dia.
Segundo Elisa, qualquer contribuição pode ajudar a viabilizar a adequação da cadeira e garantir mais qualidade de vida ao menino.
“Qualquer apoio na divulgação fará uma grande diferença e poderá nos ajudar a alcançar pessoas dispostas a contribuir com essa causa”, disse.
História de luta
A história de Miguel já havia mobilizado a população da região. Diagnosticado ainda bebê com Síndrome de West, condição que provoca comprometimentos neurológicos e motores, ele enfrentou uma rotina marcada por cuidados intensivos de saúde e pela necessidade de tratamentos especializados.
Na época da primeira campanha, a família buscava arrecadar recursos para uma cirurgia considerada importante para o tratamento do menino. A mobilização alcançou o objetivo e permitiu a realização do procedimento.
Agora, os familiares esperam novamente contar com a solidariedade da população para superar mais uma etapa da trajetória de Miguel. Link para doação:
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