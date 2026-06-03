Um motorista de aplicativo de 63 anos ficou ferido no fim da noite dessa terça-feira, 2, após alegar que passou mal ao volante e bateu o carro que dirigia contra uma caçamba no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca. O impacto destruiu a parte frontal do veículo e foi registrado por uma câmera de segurança.
Segundo testemunhas, o homem retornava para casa quando teria sofrido um mal-estar e perdido o controle da direção. Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruída.
Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela rua antes de desviar em direção à caçamba e colidir contra ela.
A força da batida foi tão grande que a caçamba, mesmo carregada com entulhos, chegou a tombar.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local, o motorista já havia sido socorrido por familiares.
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