03 de junho de 2026
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NO AEROPORTO

Motorista passa mal e bate carro em caçamba em Franca; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Carro após motorista bater em caçamba na noite desta terça-feira, no Jardim Aeroporto I, em Franca
Carro após motorista bater em caçamba na noite desta terça-feira, no Jardim Aeroporto I, em Franca

Um motorista de aplicativo de 63 anos ficou ferido no fim da noite dessa terça-feira, 2, após alegar que passou mal ao volante e bateu o carro que dirigia contra uma caçamba no Jardim Aeroporto I, na região Sul de Franca. O impacto destruiu a parte frontal do veículo e foi registrado por uma câmera de segurança.

Segundo testemunhas, o homem retornava para casa quando teria sofrido um mal-estar e perdido o controle da direção. Com o impacto, a frente do carro ficou completamente destruída.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. Nas imagens, é possível ver o veículo seguindo pela rua antes de desviar em direção à caçamba e colidir contra ela.

A força da batida foi tão grande que a caçamba, mesmo carregada com entulhos, chegou a tombar.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender a ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local, o motorista já havia sido socorrido por familiares.

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