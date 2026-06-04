A Prefeitura de Franca publicou nessa quarta-feira, 3, a licitação para a primeira etapa das obras de revitalização do ginásio poliesportivo “Pedrocão”. O projeto prevê intervenções de acessibilidade, modernização da estrutura e melhorias voltadas ao conforto dos torcedores. As obras serão realizadas com recursos de R$ 3 milhões destinados pela deputada estadual Delegada Graciela (PL), em parceria com o município.

As intervenções contemplam adequações nas áreas interna e externa do ginásio. Na parte externa, estão previstas melhorias de acessibilidade nos acessos, pintura das paredes e da quadra, substituição de corrimãos e guarda-corpos, instalação de novos bancos e intervenções no sistema de drenagem.

Acessibilidade e conforto

No interior do Pedrocão, todas as entradas serão adaptadas para garantir acesso seguro a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.