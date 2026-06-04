A Prefeitura de Franca publicou nessa quarta-feira, 3, a licitação para a primeira etapa das obras de revitalização do ginásio poliesportivo “Pedrocão”. O projeto prevê intervenções de acessibilidade, modernização da estrutura e melhorias voltadas ao conforto dos torcedores. As obras serão realizadas com recursos de R$ 3 milhões destinados pela deputada estadual Delegada Graciela (PL), em parceria com o município.
As intervenções contemplam adequações nas áreas interna e externa do ginásio. Na parte externa, estão previstas melhorias de acessibilidade nos acessos, pintura das paredes e da quadra, substituição de corrimãos e guarda-corpos, instalação de novos bancos e intervenções no sistema de drenagem.
Acessibilidade e conforto
No interior do Pedrocão, todas as entradas serão adaptadas para garantir acesso seguro a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
O projeto inclui ainda a construção de um banheiro acessível, reforma dos sanitários existentes, instalação de piso podotátil para orientação de pessoas com deficiência visual, adequação dos corrimãos e implantação de bebedouros acessíveis.
As áreas de bilheteria e lanchonetes também passarão por adaptações para oferecer guichês acessíveis ao público.
Outro destaque da revitalização será a instalação de guarda-corpo em vidro laminado na parte superior das arquibancadas, medida que busca ampliar a visibilidade dos jogos sem comprometer a segurança dos torcedores.
Novo espaço para torcedores
A proposta prevê ainda a criação de espaços exclusivos para espectadores no nível da quadra, modelo inspirado em arenas internacionais e que permitirá maior proximidade do público com as partidas.
Além das melhorias estruturais, o projeto contempla a instalação de um novo placar eletrônico central. O equipamento substituirá o antigo placar suspenso, retirado em 2019 em razão de problemas estruturais e de manutenção.
Obras após o período eleitoral
Apesar da publicação da licitação, o início das obras não será imediato. Segundo a Prefeitura, em razão das restrições previstas na legislação eleitoral, os trabalhos poderão ser iniciados somente a partir de 5 de outubro.
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