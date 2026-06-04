Mais de 100 empresários, empreendedores e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico participaram da 5ª edição do Exporta Franca, realizada em 27 de maio, no anfiteatro do Ciesp. Promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento em parceria com a InvestSP, o evento teve como objetivo fortalecer a cultura exportadora e ampliar as oportunidades de negócios internacionais para empresas do município.

Ao longo da programação, os participantes acompanharam palestras, orientações técnicas e apresentações sobre exportação, mercados internacionais e mecanismos de apoio voltados a empresas interessadas em expandir suas atividades para outros países.

A iniciativa também buscou estimular empresários que ainda não atuam no comércio exterior, além de oferecer aperfeiçoamento para aqueles que já desenvolvem negócios internacionais.

Intercâmbio de oportunidades