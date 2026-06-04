Mais de 100 empresários, empreendedores e representantes de instituições ligadas ao desenvolvimento econômico participaram da 5ª edição do Exporta Franca, realizada em 27 de maio, no anfiteatro do Ciesp. Promovido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento em parceria com a InvestSP, o evento teve como objetivo fortalecer a cultura exportadora e ampliar as oportunidades de negócios internacionais para empresas do município.
Ao longo da programação, os participantes acompanharam palestras, orientações técnicas e apresentações sobre exportação, mercados internacionais e mecanismos de apoio voltados a empresas interessadas em expandir suas atividades para outros países.
A iniciativa também buscou estimular empresários que ainda não atuam no comércio exterior, além de oferecer aperfeiçoamento para aqueles que já desenvolvem negócios internacionais.
Intercâmbio de oportunidades
Entre os destaques do evento estiveram as apresentações do programa Exporta SP, da InvestSP, e do PEIEX (Programa de Qualificação para Exportação), desenvolvido pela APEX Brasil.
Os participantes também tiveram acesso a informações sobre oportunidades de negócios internacionais por meio da participação de representantes das Câmaras de Comércio do Canadá e da Croácia, presentes no evento. Além disso, foram realizadas apresentações virtuais das Câmaras de Comércio do Chile e do Peru.
Parcerias para o desenvolvimento
Para o empresário Edson Alves Dias Fernandes, que participou do encontro pela primeira vez, a experiência trouxe perspectivas importantes para a expansão dos negócios. Interessado em exportar cafés especiais, ele destacou a possibilidade de obter conhecimento e ampliar sua rede de contatos.
“No evento, encontrei informações relevantes, além da oportunidade de estabelecer contatos com pessoas interessadas nos meus produtos e dispostas a contribuir com o processo”, afirmou.
Segundo os organizadores, o Exporta Franca tem como missão aproximar empresas locais de oportunidades internacionais, contribuindo para o fortalecimento da economia do município e para o aumento da competitividade das empresas francanas no mercado global.
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