03 de junho de 2026
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Vídeo mostra adolescente agredido durante abordagem policial

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Momento da abordagem policial contra o adolescente
Momento da abordagem policial contra o adolescente

Um vídeo mostra um adolescente de 15 anos agredido com chutes durante uma abordagem da Polícia Militar em Capetinga (MG). Ele ainda teria sido atingido por disparos de bala de borracha. O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada, 27, na região central da cidade, e ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem parte da ação policial.

As gravações, às quais o Portal GCN/Sampi teve acesso nesta quarta-feira, 3, mostram o momento em que o adolescente já está caído no chão e recebe chutes de policiais, sem aparentar reação.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento nas proximidades da Praça Coronel Osório quando identificaram um grupo de motociclistas praticando manobras perigosas, conhecidas como "cortar giro". Ao perceberem a presença da viatura, os envolvidos fugiram em alta velocidade.

Durante o acompanhamento, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan conduzida pelo adolescente. Ainda de acordo com o registro policial, o jovem demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da equipe e tentou escapar, mas perdeu o controle da moto e caiu sobre a calçada, sofrendo escoriações leves.

Versão de testemunhas

Testemunhas que presenciaram a ocorrência relataram uma versão diferente sobre a abordagem. Segundo essas pessoas, o adolescente teria sido atingido por disparos de bala de borracha durante a tentativa de fuga.

As imagens de segurança também registram o momento em que ele permanece caído no chão enquanto recebe chutes de policiais.

A mãe do adolescente esteve no local após a ocorrência, assumiu a responsabilidade pelo filho e providenciou atendimento médico.

Embora tenha reconhecido o erro cometido pelo adolescente, ela criticou a forma como a abordagem foi conduzida.

"Meu filho não agiu certo, ele errou e poderia ter sido abordado. Mas eu não aceito a forma agressiva como fizeram isso. Esse tipo de abordagem não está certo, isso eu condeno", afirmou.

Caso é investigado

O episódio está sendo apurado pelas autoridades competentes, que deverão analisar as circunstâncias da abordagem e as imagens registradas pelas câmeras de segurança.

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