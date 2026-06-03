Um vídeo mostra um adolescente de 15 anos agredido com chutes durante uma abordagem da Polícia Militar em Capetinga (MG). Ele ainda teria sido atingido por disparos de bala de borracha. O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada, 27, na região central da cidade, e ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem parte da ação policial.
As gravações, às quais o Portal GCN/Sampi teve acesso nesta quarta-feira, 3, mostram o momento em que o adolescente já está caído no chão e recebe chutes de policiais, sem aparentar reação.
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento nas proximidades da Praça Coronel Osório quando identificaram um grupo de motociclistas praticando manobras perigosas, conhecidas como "cortar giro". Ao perceberem a presença da viatura, os envolvidos fugiram em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan conduzida pelo adolescente. Ainda de acordo com o registro policial, o jovem demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da equipe e tentou escapar, mas perdeu o controle da moto e caiu sobre a calçada, sofrendo escoriações leves.
Versão de testemunhas
Testemunhas que presenciaram a ocorrência relataram uma versão diferente sobre a abordagem. Segundo essas pessoas, o adolescente teria sido atingido por disparos de bala de borracha durante a tentativa de fuga.
As imagens de segurança também registram o momento em que ele permanece caído no chão enquanto recebe chutes de policiais.
A mãe do adolescente esteve no local após a ocorrência, assumiu a responsabilidade pelo filho e providenciou atendimento médico.
Embora tenha reconhecido o erro cometido pelo adolescente, ela criticou a forma como a abordagem foi conduzida.
"Meu filho não agiu certo, ele errou e poderia ter sido abordado. Mas eu não aceito a forma agressiva como fizeram isso. Esse tipo de abordagem não está certo, isso eu condeno", afirmou.
Caso é investigado
O episódio está sendo apurado pelas autoridades competentes, que deverão analisar as circunstâncias da abordagem e as imagens registradas pelas câmeras de segurança.
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