Um vídeo mostra um adolescente de 15 anos agredido com chutes durante uma abordagem da Polícia Militar em Capetinga (MG). Ele ainda teria sido atingido por disparos de bala de borracha. O caso ocorreu na quarta-feira da semana passada, 27, na região central da cidade, e ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem parte da ação policial.

As gravações, às quais o Portal GCN/Sampi teve acesso nesta quarta-feira, 3, mostram o momento em que o adolescente já está caído no chão e recebe chutes de policiais, sem aparentar reação.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento nas proximidades da Praça Coronel Osório quando identificaram um grupo de motociclistas praticando manobras perigosas, conhecidas como "cortar giro". Ao perceberem a presença da viatura, os envolvidos fugiram em alta velocidade.