Depois de mais de um mês de internação, Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 2, da Santa Casa de Franca. A jovem se recuperava dos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito na rodovia Ronan Rocha, que resultou na morte de seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos.

A notícia foi comemorada por familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua recuperação desde o acidente ocorrido em 29 de abril.

Anna Júlia estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai, que a levava para o trabalho em um supermercado da cidade quando os dois foram atingidos por um veículo.