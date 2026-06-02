02 de junho de 2026
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Jovem que perdeu o pai em acidente recebe alta em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, em vídeo gravado para a vereadora Lindsay Cardoso (PP)
Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, em vídeo gravado para a vereadora Lindsay Cardoso (PP)

Depois de mais de um mês de internação, Anna Júlia Teixeira, de 19 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 2, da Santa Casa de Franca. A jovem se recuperava dos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito na rodovia Ronan Rocha, que resultou na morte de seu pai, Gustavo Patrick Teixeira, de 39 anos.

A notícia foi comemorada por familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua recuperação desde o acidente ocorrido em 29 de abril.

Anna Júlia estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai, que a levava para o trabalho em um supermercado da cidade quando os dois foram atingidos por um veículo.

Recuperação exigiu procedimentos complexos

Durante o período de internação, a jovem passou por diversos procedimentos médicos, incluindo uma craniotomia para tratar um traumatismo craniano, tratamento pulmonar e a implantação de uma válvula na cabeça.

A vereadora Lindsay Cardoso (PP), amiga da família, acompanhou a recuperação e compartilhou nas redes sociais um vídeo enviado pela própria Anna Júlia no momento da alta.

"Oi Lindsay, como você tá? Eu tô indo embora já!", disse a jovem na gravação.

Ao comentar a recuperação, a parlamentar relembrou os momentos mais difíceis enfrentados durante o tratamento.

"Depois de dias de desespero, uma craniotomia devido ao traumatismo craniano, pneumotórax, dreno e inúmeros procedimentos, uma luta que parecia não ter fim. Mas hoje, pela honra e glória, a Juju vai para casa", escreveu.

Corrente de apoio marcou recuperação

A recuperação de Anna Júlia foi acompanhada por uma mobilização de familiares, amigos e voluntários, que promoveram campanhas de oração e arrecadaram equipamentos necessários para sua continuidade do tratamento em casa.

Entre os itens doados estão cadeira de rodas, cadeira de banho e cama hospitalar.

A família agradeceu o apoio recebido durante o período de internação.

Acidente matou o pai da jovem

O acidente aconteceu na manhã de 29 de abril, na rodovia Ronan Rocha, entre Franca e Patrocínio Paulista.

Segundo as informações apuradas na época, a motocicleta em que estavam Gustavo Patrick Teixeira e Anna Júlia foi atingida na traseira por um carro.

Com a força do impacto, Gustavo foi arremessado e morreu no local.

Anna Júlia sofreu ferimentos graves, foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Franca, onde permaneceu internada até receber alta nesta semana.

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