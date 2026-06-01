Na madrugada desta segunda-feira, 1°, o escritório MVB Advogados, localizado no Jardim Piratininga, em Franca, foi alvo de um ataque incendiário. As imagens das câmeras de segurança registraram toda a ação, que ocorreu às 1h28.

As gravações mostram um carro parando em frente ao escritório. Um dos dois ocupantes desceu do veículo com um galão, jogou o conteúdo na fachada de madeira e ateou fogo. Em seguida, o homem retornou ao carro, que estava aguardando em uma rua lateral, e ambos fugiram do local. O fogo atingiu partes de madeira da fachada, mas não se propagou graças ao tratamento do material. O escritório estava fechado e sem funcionários no momento do ataque.

O sócio Guilherme Del Bianco registrou boletim de ocorrência e foi ouvido pelo delegado Márcio Murari, chefe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, que assumiu as investigações. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia.