O Sesi Franca Basquete está a uma vitória de conquistar o pentacampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil). Após vencer os dois primeiros jogos da série final contra o Pinheiros, a equipe francana entra em quadra nesta quinta-feira, 5, às 17h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), com a chance de encerrar a decisão e garantir mais um título nacional.

A final é disputada em série melhor de cinco partidas, e o Franca lidera por 2 a 0. Para ficar com o troféu, basta vencer um dos três confrontos restantes. Já o Pinheiros precisa ganhar os três jogos seguintes para reverter a desvantagem e conquistar o campeonato.

Caso a equipe paulistana vença nesta quinta-feira, a decisão seguirá para Franca, onde estão marcados os jogos 4 e 5, nos dias 7 e 9, no ginásio “Pedrocão”.

Foco para evitar reação