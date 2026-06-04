O Sesi Franca Basquete está a uma vitória de conquistar o pentacampeonato consecutivo do NBB (Novo Basquete Brasil). Após vencer os dois primeiros jogos da série final contra o Pinheiros, a equipe francana entra em quadra nesta quinta-feira, 5, às 17h, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), com a chance de encerrar a decisão e garantir mais um título nacional.
A final é disputada em série melhor de cinco partidas, e o Franca lidera por 2 a 0. Para ficar com o troféu, basta vencer um dos três confrontos restantes. Já o Pinheiros precisa ganhar os três jogos seguintes para reverter a desvantagem e conquistar o campeonato.
Caso a equipe paulistana vença nesta quinta-feira, a decisão seguirá para Franca, onde estão marcados os jogos 4 e 5, nos dias 7 e 9, no ginásio “Pedrocão”.
Foco para evitar reação
Destaque da segunda partida da série, com 26 pontos marcados, o capitão Lucas Dias reconheceu que o Franca perdeu intensidade nos minutos finais do último confronto e destacou a necessidade de manter a concentração durante toda a partida.
“Acho que a gente conseguiu superar um momento difícil na partida. No primeiro tempo ditamos um ritmo de jogo muito bom, no segundo tempo a gente desconcentrou um pouco”, afirmou.
Mesmo após abrir vantagem de 21 pontos, o Franca viu o Pinheiros reagir e assumir a liderança nos instantes finais. A equipe francana, porém, conseguiu a recuperação nos segundos decisivos e confirmou a vitória.
Para Lucas Dias, a reação do adversário serve de alerta para o terceiro jogo da série.
“A lição que fica para o terceiro jogo é que não pode baixar a guarda em nenhum momento. A gente ficou um pouco indeciso, errou umas bolas. Tenho certeza que na quinta-feira vamos estar bastante concentrados para fazer um grande jogo”, completou.
Helinho cobra ajustes
O técnico Helinho Garcia também ressaltou a importância de corrigir os erros apresentados pela equipe nos dois últimos quartos da segunda partida para buscar a vitória que pode garantir o título.
“É corrigir os erros, melhorar os acertos e traçar estratégia para que a gente possa buscar a terceira vitória”, afirmou.
Com a vantagem construída nos dois primeiros confrontos, o Sesi Franca tem nesta quinta-feira a primeira oportunidade de confirmar mais um capítulo vitorioso em sua trajetória no basquete nacional.
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