A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM de 2ª Classe. As inscrições poderão ser feitas entre 15 de junho e 21 de agosto de 2026, no site da Vunesp, e Franca está entre os municípios definidos para a aplicação das provas, marcadas para 20 de setembro. O salário inicial é de R$ 5.482,51.
Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos de idade, ensino médio completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entre as categorias B e E e atender à altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.
A seleção será composta por sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, reputação e idoneidade, além da análise de documentos.
Etapas da seleção
Os exames de conhecimentos terão duração de cinco horas e serão aplicados no mesmo dia. A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre Língua Portuguesa e Interpretação de Texto, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções Básicas de Informática e Noções de Administração Pública.
Já a prova dissertativa consistirá na elaboração de uma redação em formato dissertativo-argumentativo. Para avançar às próximas fases, o candidato deverá obter, no mínimo, 30 pontos na prova objetiva e 20 pontos na redação.
Taxa e benefícios
A taxa de inscrição foi fixada em R$ 100. O edital prevê isenção para doadores de sangue que atendam aos requisitos estabelecidos e desconto de 50% para estudantes com renda inferior a dois salários mínimos ou para desempregados.
Os locais e horários das provas serão divulgados posteriormente pela Fundação Vunesp e pelo DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo).
Após a etapa de exames de conhecimentos, serão convocados para as fases seguintes os 12 mil candidatos mais bem classificados, além daqueles que obtiverem nota igual à da última posição de convocação.
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