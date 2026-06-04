04 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

PM realiza concurso com 2 mil vagas e salário de R$ 5,4 mil

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/PMSP
Soldados da Polícia Militar de São Paulo
Soldados da Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM de 2ª Classe. As inscrições poderão ser feitas entre 15 de junho e 21 de agosto de 2026, no site da Vunesp, e Franca está entre os municípios definidos para a aplicação das provas, marcadas para 20 de setembro. O salário inicial é de R$ 5.482,51.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos de idade, ensino médio completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entre as categorias B e E e atender à altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

A seleção será composta por sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, reputação e idoneidade, além da análise de documentos.

Etapas da seleção 

Os exames de conhecimentos terão duração de cinco horas e serão aplicados no mesmo dia. A prova objetiva contará com 60 questões de múltipla escolha distribuídas entre Língua Portuguesa e Interpretação de Texto, Matemática, Conhecimentos Gerais, Noções Básicas de Informática e Noções de Administração Pública.

Já a prova dissertativa consistirá na elaboração de uma redação em formato dissertativo-argumentativo. Para avançar às próximas fases, o candidato deverá obter, no mínimo, 30 pontos na prova objetiva e 20 pontos na redação.

Taxa e benefícios 

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 100. O edital prevê isenção para doadores de sangue que atendam aos requisitos estabelecidos e desconto de 50% para estudantes com renda inferior a dois salários mínimos ou para desempregados.

Os locais e horários das provas serão divulgados posteriormente pela Fundação Vunesp e pelo DOE-SP (Diário Oficial do Estado de São Paulo).

Após a etapa de exames de conhecimentos, serão convocados para as fases seguintes os 12 mil candidatos mais bem classificados, além daqueles que obtiverem nota igual à da última posição de convocação.

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