A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu concurso público para o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de Aluno-Soldado PM de 2ª Classe. As inscrições poderão ser feitas entre 15 de junho e 21 de agosto de 2026, no site da Vunesp, e Franca está entre os municípios definidos para a aplicação das provas, marcadas para 20 de setembro. O salário inicial é de R$ 5.482,51.

Para participar, os candidatos devem ser brasileiros, ter entre 17 e 30 anos de idade, ensino médio completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entre as categorias B e E e atender à altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

A seleção será composta por sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, reputação e idoneidade, além da análise de documentos.

Etapas da seleção