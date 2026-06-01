A moradora de Ituverava Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, morreu neste domingo, 31, após sofrer uma queda durante o desembarque de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

Ela havia viajado para São Paulo e seguiria para o Mato Grosso, onde participaria da comemoração de aniversário de uma das filhas.

Maria da Glória embarcou em Ribeirão Preto na sexta-feira, 29, no voo LA3785, da Latam. Durante o desembarque em Congonhas, caiu da escada da aeronave e sofreu ferimentos graves.