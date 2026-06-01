A moradora de Ituverava Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro, de 72 anos, morreu neste domingo, 31, após sofrer uma queda durante o desembarque de uma aeronave no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.
Ela havia viajado para São Paulo e seguiria para o Mato Grosso, onde participaria da comemoração de aniversário de uma das filhas.
Maria da Glória embarcou em Ribeirão Preto na sexta-feira, 29, no voo LA3785, da Latam. Durante o desembarque em Congonhas, caiu da escada da aeronave e sofreu ferimentos graves.
A passageira recebeu atendimento imediato e foi encaminhada por uma ambulância para uma unidade de pronto atendimento na capital paulista. Apesar dos cuidados médicos, não resistiu e morreu dois dias depois.
Órgãos foram doados
Segundo familiares, após a confirmação da morte, os órgãos de Maria da Glória foram doados em São Paulo.
Bastante conhecida em Ituverava, ela deixa o marido, Carlos Fávaro, dois filhos, quatro netos e familiares. Um dos filhos, André Fávaro, atua na área da saúde e mantém uma clínica no bairro São José, em Franca.
Latam lamenta a morte
Em nota, a Latam lamentou o falecimento da passageira e prestou solidariedade aos familiares.
"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", informou a companhia.
A empresa afirmou ainda que a passageira recebeu atendimento imediato após o acidente e que todos os protocolos previstos para esse tipo de ocorrência foram seguidos.
"A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos", destacou a nota.
Velório e sepultamento
O velório de Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro será realizado nesta terça-feira, 2, das 7h às 14h, no Velório Municipal de Ituverava.
O sepultamento acontecerá em seguida.
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