Um fiscal de loja, de 22 anos, teve a motocicleta furtada enquanto trabalhava em um supermercado localizado na avenida Brasil, em Franca, na tarde desta terça-feira, 2.
A moto levada pelos criminosos é uma Honda Titan vermelha e preta, placa FNZ-1A32.
Segundo a vítima, o furto ocorreu por volta das 16h55. Cerca de 35 minutos depois, ao encerrar o expediente e deixar o trabalho, ele percebeu que o veículo não estava mais no local onde havia sido estacionado.
"Faz quatro anos que tenho a moto e quitamos ela no ano passado", lamentou o jovem.
Ação foi registrada por câmeras
Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do furto. Nas gravações, um motociclista aparece ao lado da Honda Titan pouco antes da ação.
A suspeita é de que os dois homens que aparecem nas imagens tenham participado do crime.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos e na investigação do caso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.