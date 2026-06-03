Um fiscal de loja, de 22 anos, teve a motocicleta furtada enquanto trabalhava em um supermercado localizado na avenida Brasil, em Franca, na tarde desta terça-feira, 2.

A moto levada pelos criminosos é uma Honda Titan vermelha e preta, placa FNZ-1A32.

Segundo a vítima, o furto ocorreu por volta das 16h55. Cerca de 35 minutos depois, ao encerrar o expediente e deixar o trabalho, ele percebeu que o veículo não estava mais no local onde havia sido estacionado.