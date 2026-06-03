03 de junho de 2026
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Moto é furtada enquanto dono trabalha em supermercado de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Moto foi furtado dentro do estacionamento do supermercado
Moto foi furtado dentro do estacionamento do supermercado

Um fiscal de loja, de 22 anos, teve a motocicleta furtada enquanto trabalhava em um supermercado localizado na avenida Brasil, em Franca, na tarde desta terça-feira, 2.

A moto levada pelos criminosos é uma Honda Titan vermelha e preta, placa FNZ-1A32.

Segundo a vítima, o furto ocorreu por volta das 16h55. Cerca de 35 minutos depois, ao encerrar o expediente e deixar o trabalho, ele percebeu que o veículo não estava mais no local onde havia sido estacionado.

"Faz quatro anos que tenho a moto e quitamos ela no ano passado", lamentou o jovem.

Ação foi registrada por câmeras

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do furto. Nas gravações, um motociclista aparece ao lado da Honda Titan pouco antes da ação.

A suspeita é de que os dois homens que aparecem nas imagens tenham participado do crime.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e as imagens deverão auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos e na investigação do caso.

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