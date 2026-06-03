03 de junho de 2026
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Vídeo mostra homem em fuga com bebê no colo e perseguição da PM

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Homem correndo com a criança no colo e viatura da PM logo atrás
Homem correndo com a criança no colo e viatura da PM logo atrás

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foge carregando um bebê de apenas 2 meses nos braços enquanto era acompanhado por uma viatura da Polícia Militar e pela mãe da criança, em desespero. O caso aconteceu no domingo, 31, no Jardim Aeroporto, em Franca, e as imagens foram obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta quarta-feira, 3.

Nas gravações, o homem aparece caminhando rapidamente e olhando para trás diversas vezes. Logo atrás, uma viatura da PM acompanha a movimentação, enquanto um policial tenta dialogar com o suspeito para evitar qualquer ação que colocasse o bebê em risco. A mãe da criança também surge correndo atrás, tentando recuperar o filho.

A ocorrência teve início após uma denúncia de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, o homem discutiu com a companheira e, durante uma crise de ciúmes, deixou o local levando o próprio filho nos braços.

Perseguição pelas ruas do Jardim Aeroporto

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o suspeito já em deslocamento com a criança. Mesmo após receber ordens para parar, ele desobedeceu e passou a fugir pelas ruas do bairro.

De acordo com a PM, durante a ocorrência o homem também agrediu a companheira com socos e chutes, inclusive na presença dos policiais.

A perseguição se estendeu por cerca de um quilômetro pela avenida Carlos Roberto Haddad, até que as equipes conseguiram montar um cerco para impedir a fuga.

Diante da resistência, os policiais utilizaram uma arma de choque para conter o suspeito e garantir a segurança da criança.

Bebê teve ferimentos leves

Após a abordagem, o bebê foi resgatado e devolvido à mãe. A criança apresentava escoriações leves na testa, mas não sofreu ferimentos graves.

Já a mulher apresentava marcas de agressão no tórax e em uma das pernas.

O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu preso em flagrante.

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