Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foge carregando um bebê de apenas 2 meses nos braços enquanto era acompanhado por uma viatura da Polícia Militar e pela mãe da criança, em desespero. O caso aconteceu no domingo, 31, no Jardim Aeroporto, em Franca, e as imagens foram obtidas pelo Portal GCN/Sampi nesta quarta-feira, 3.

Nas gravações, o homem aparece caminhando rapidamente e olhando para trás diversas vezes. Logo atrás, uma viatura da PM acompanha a movimentação, enquanto um policial tenta dialogar com o suspeito para evitar qualquer ação que colocasse o bebê em risco. A mãe da criança também surge correndo atrás, tentando recuperar o filho.

A ocorrência teve início após uma denúncia de violência doméstica. Segundo a Polícia Militar, o homem discutiu com a companheira e, durante uma crise de ciúmes, deixou o local levando o próprio filho nos braços.

Perseguição pelas ruas do Jardim Aeroporto