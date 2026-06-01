A morte do entregador Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 27 anos, morador do Jardim Aeroporto, em Franca, causou comoção entre familiares e amigos. Vítima de um grave acidente de moto na rodovia Rio Negro e Solimões, em Restinga, Lucas não resistiu aos ferimentos após ser socorrido em estado crítico. Em relatos emocionados, a mãe e a ex-companheira destacaram os sonhos, os planos profissionais e o carinho que ele dedicava à filha de 4 anos.
“Lucas era um menino sonhador”
A mãe de Lucas relembrou a relação próxima que mantinha com o filho e descreveu o entregador como um jovem sonhador, amoroso e presente na vida da família.
Segundo ela, Lucas exigiu cuidados desde cedo, mas sempre demonstrou carinho e atenção com os familiares. Entre os momentos que mais marcaram a convivência, estavam as visitas diárias que fazia à mãe e o gosto pela pesca, um de seus passatempos preferidos.
Ela também destacou que o nascimento da filha Alice, hoje com 4 anos, representou uma mudança importante em sua vida. A partir desse momento, Lucas passou a assumir mais responsabilidades e demonstrava o desejo de crescer profissionalmente e proporcionar uma vida melhor para a família.
Planos interrompidos
A ex-companheira, Ana Júlia, também falou sobre a dor da perda e os projetos que Lucas cultivava para o futuro. “Ele falava muito sobre Deus, era sonhador e queria crescer nas redes sociais.”
Segundo ela, Lucas gostava de registrar a própria rotina e estava entusiasmado com a produção de vídeos e reels para o Instagram. O entregador acreditava que poderia ampliar sua presença nas redes e enxergava essa atividade como uma oportunidade de crescimento.
Ana Júlia relatou ainda que, cerca de um ano atrás, Lucas decidiu promover mudanças em sua vida, passando a dedicar mais atenção ao trabalho, à família e aos seus objetivos pessoais.
De acordo com ela, ele estava feliz com os novos projetos e confiante em relação ao futuro.
A dor da ausência
Familiares também ressaltaram a dedicação de Lucas como pai e o vínculo próximo que mantinha com a filha. “A parte que mais dói é saber que a Alice vai crescer sem pai.”
Ana Júlia afirmou que a menina sente diariamente a ausência do pai e que essa é uma das dores mais difíceis enfrentadas pela família. Segundo ela, Lucas era presente, carinhoso e participava ativamente da rotina da filha.
A morte do entregador também gerou repercussão nas redes sociais, onde amigos e conhecidos prestaram homenagens e destacaram seu jeito alegre e batalhador.
O acidente
Lucas Henrique Abrantes de Oliveira morreu em 14 de maio após sofrer um grave acidente de moto enquanto trabalhava como entregador. O caso aconteceu na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo, em Restinga.
Segundo informações apuradas no local, ele seguia no sentido Franca–Restinga quando atingiu a lateral de um carro que realizava uma conversão à esquerda para acessar o condomínio.
Com o impacto, Lucas foi arremessado da motocicleta e sofreu ferimentos graves, com intensa perda de sangue.
O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e encaminhou o motociclista em estado crítico para a Santa Casa de Franca. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do mesmo dia.
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