A morte do entregador Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 27 anos, morador do Jardim Aeroporto, em Franca, causou comoção entre familiares e amigos. Vítima de um grave acidente de moto na rodovia Rio Negro e Solimões, em Restinga, Lucas não resistiu aos ferimentos após ser socorrido em estado crítico. Em relatos emocionados, a mãe e a ex-companheira destacaram os sonhos, os planos profissionais e o carinho que ele dedicava à filha de 4 anos.

“Lucas era um menino sonhador”

A mãe de Lucas relembrou a relação próxima que mantinha com o filho e descreveu o entregador como um jovem sonhador, amoroso e presente na vida da família.

Segundo ela, Lucas exigiu cuidados desde cedo, mas sempre demonstrou carinho e atenção com os familiares. Entre os momentos que mais marcaram a convivência, estavam as visitas diárias que fazia à mãe e o gosto pela pesca, um de seus passatempos preferidos.