01 de junho de 2026
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MORTE NO TRÂNSITO

'Alice vai crescer sem pai': família lamenta morte de entregador

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Sampi/Franca
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Arquivo familiar
Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 27 anos, vítima fatal de um acidente de trânsito
Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 27 anos, vítima fatal de um acidente de trânsito

A morte do entregador Lucas Henrique Abrantes de Oliveira, de 27 anos, morador do Jardim Aeroporto, em Franca, causou comoção entre familiares e amigos. Vítima de um grave acidente de moto na rodovia Rio Negro e Solimões, em Restinga, Lucas não resistiu aos ferimentos após ser socorrido em estado crítico. Em relatos emocionados, a mãe e a ex-companheira destacaram os sonhos, os planos profissionais e o carinho que ele dedicava à filha de 4 anos.

“Lucas era um menino sonhador”

A mãe de Lucas relembrou a relação próxima que mantinha com o filho e descreveu o entregador como um jovem sonhador, amoroso e presente na vida da família.

Segundo ela, Lucas exigiu cuidados desde cedo, mas sempre demonstrou carinho e atenção com os familiares. Entre os momentos que mais marcaram a convivência, estavam as visitas diárias que fazia à mãe e o gosto pela pesca, um de seus passatempos preferidos.

Ela também destacou que o nascimento da filha Alice, hoje com 4 anos, representou uma mudança importante em sua vida. A partir desse momento, Lucas passou a assumir mais responsabilidades e demonstrava o desejo de crescer profissionalmente e proporcionar uma vida melhor para a família.

Planos interrompidos

A ex-companheira, Ana Júlia, também falou sobre a dor da perda e os projetos que Lucas cultivava para o futuro. “Ele falava muito sobre Deus, era sonhador e queria crescer nas redes sociais.”

Segundo ela, Lucas gostava de registrar a própria rotina e estava entusiasmado com a produção de vídeos e reels para o Instagram. O entregador acreditava que poderia ampliar sua presença nas redes e enxergava essa atividade como uma oportunidade de crescimento.

Ana Júlia relatou ainda que, cerca de um ano atrás, Lucas decidiu promover mudanças em sua vida, passando a dedicar mais atenção ao trabalho, à família e aos seus objetivos pessoais.

De acordo com ela, ele estava feliz com os novos projetos e confiante em relação ao futuro.

A dor da ausência

Familiares também ressaltaram a dedicação de Lucas como pai e o vínculo próximo que mantinha com a filha. “A parte que mais dói é saber que a Alice vai crescer sem pai.”

Ana Júlia afirmou que a menina sente diariamente a ausência do pai e que essa é uma das dores mais difíceis enfrentadas pela família. Segundo ela, Lucas era presente, carinhoso e participava ativamente da rotina da filha.

A morte do entregador também gerou repercussão nas redes sociais, onde amigos e conhecidos prestaram homenagens e destacaram seu jeito alegre e batalhador.

O acidente

Lucas Henrique Abrantes de Oliveira morreu em 14 de maio após sofrer um grave acidente de moto enquanto trabalhava como entregador. O caso aconteceu na rodovia Rio Negro e Solimões, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo, em Restinga.

Segundo informações apuradas no local, ele seguia no sentido Franca–Restinga quando atingiu a lateral de um carro que realizava uma conversão à esquerda para acessar o condomínio.

Com o impacto, Lucas foi arremessado da motocicleta e sofreu ferimentos graves, com intensa perda de sangue.

O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e encaminhou o motociclista em estado crítico para a Santa Casa de Franca. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do mesmo dia.

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