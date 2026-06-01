A Polícia Civil de Miguelópolis prendeu preventivamente, na última sexta-feira, 29 de maio, um homem de 43 anos acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 13 anos. O suspeito foi localizado e surpreendido pelos agentes na porta de sua residência, sem chance de reação.

De acordo com as investigações, o homem não possuía parentesco com a vítima, mas era conhecido dela. A data do crime não foi divulgada.

Dupla violência e gravidez

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar do município. Durante o acolhimento e a investigação policial, descobriu-se uma situação ainda mais grave: a menina foi abusada sexualmente por dois homens e está grávida. Exames deverão apontar a paternidade, já que a jovem ainda não sabe quem é o pai.