Veja o obituário desta quarta-feira, 3, em Franca:
Nome: Hoircio Amadeu Zero
Idade: 97 anos
Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 11h
Nome: Jayme Ribeiro dos Santos
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
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