Veja o obituário desta quarta-feira, 3, em Franca:

Nome: Hoircio Amadeu Zero

Idade: 97 anos

Local do velório: Velório Municipal de Cristais Paulista

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 11h

Nome: Jayme Ribeiro dos Santos

Idade: 94 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h