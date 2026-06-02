O Sesi Franca Basquete venceu o Pinheiros por 78 a 75 na noite desta terça-feira, 2, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), pela segunda partida da série final do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana abriu 2 a 0 no confronto melhor de cinco jogos e ficou a uma vitória do pentacampeonato nacional.
O time de Franca começou a partida em ritmo forte e abriu 9 a 2, com todos os pontos anotados pelo ala-pivô Lucas Dias. O Pinheiros reagiu, chegou a empatar o jogo, mas os francanos fecharam o primeiro quarto em vantagem: 24 a 21.
No segundo período, a defesa do Sesi Franca foi decisiva. A equipe limitou as ações ofensivas dos donos da casa e venceu a parcial por 21 a 7, ampliando a vantagem para 45 a 28 no intervalo. Lucas Dias foi o destaque da etapa inicial, com 16 pontos marcados.
Reação do Pinheiros
Após o intervalo, o Franca manteve o controle da partida e chegou a abrir 21 pontos de vantagem, com destaque para o pivô Felício, que garantiu importantes rebotes defensivos.
O Pinheiros, porém, reagiu no terceiro quarto e reduziu a diferença ao vencer a parcial por 17 a 11. No último período, a equipe da capital manteve a pressão, tirou toda a desvantagem e chegou a assumir a liderança do placar nos minutos finais.
Apesar da reação adversária e do sufoco na reta decisiva, o Sesi Franca conseguiu segurar o resultado e confirmou a vitória por 78 a 75, mesmo perdendo o último quarto por 30 a 20.
Destaques da partida
Os principais pontuadores do Sesi Franca foram Lucas Dias, com 26 pontos, e Georginho, com 11. Pelo Pinheiros, Pacheco anotou 21 pontos, enquanto Sloan contribuiu com 19.
A terceira partida da final será disputada nesta quinta-feira, 4, às 17h, novamente em São Paulo. Em caso de nova vitória, o time francano conquistará o quinto título consecutivo do NBB.
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