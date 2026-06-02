O Sesi Franca Basquete venceu o Pinheiros por 78 a 75 na noite desta terça-feira, 2, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), pela segunda partida da série final do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana abriu 2 a 0 no confronto melhor de cinco jogos e ficou a uma vitória do pentacampeonato nacional.

O time de Franca começou a partida em ritmo forte e abriu 9 a 2, com todos os pontos anotados pelo ala-pivô Lucas Dias. O Pinheiros reagiu, chegou a empatar o jogo, mas os francanos fecharam o primeiro quarto em vantagem: 24 a 21.

No segundo período, a defesa do Sesi Franca foi decisiva. A equipe limitou as ações ofensivas dos donos da casa e venceu a parcial por 21 a 7, ampliando a vantagem para 45 a 28 no intervalo. Lucas Dias foi o destaque da etapa inicial, com 16 pontos marcados.

Reação do Pinheiros