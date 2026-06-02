A Câmara Municipal de Franca aprovou, nesta terça-feira, 2, um projeto de lei complementar que torna obrigatória a construção de calçadas em áreas rurais localizadas no perímetro urbano. Também foi aprovada a proposta que atualiza as atribuições e a estrutura do Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca).

Após a aprovação em plenário, os dois projetos seguem para sanção do prefeito Alexandre Ferreira (MDB).

Calçadas obrigatórias em áreas rurais urbanizadas

A proposta do vereador Marcelo Tidy (MDB) altera a Lei Complementar nº 371, de 2021, e tem como objetivo ampliar a segurança e a acessibilidade para pedestres em regiões que passaram a conviver com a expansão urbana.