Após o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Franca arquivar, por 2 votos a 1, a investigação contra o vereador Leandro Patriota (PL) por “insuficiência de provas”, surgiu um vídeo que põe por terra a justificativa do colegiado para encerrar o procedimento contra o parlamentar, acusado de tentar invadir áreas restritas de unidades de saúde, constranger e ameaçar servidores da rede pública de saúde.

Em um vídeo postado pelo próprio Patriota, em suas redes sociais, o vereador assume que entrou em local de acesso restrito do pronto-socorro. “Eu fui lá na ala onde eles falaram que eu não poderia entrar. Eu fui lá”, afirmou o vereador na gravação, que tem 1 minuto e 18 segundos. O parlamentar alegou que o espaço não era considerado restrito à época.

A conclusão do Conselho de Ética pelo arquivamento do processo foi apresentada durante a sessão ordinária desta terça-feira, 2, quando os dois relatórios fabricados pelo colegiado foram lidos no plenário.