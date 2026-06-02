Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão de três investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas por sistema de delivery e na lavagem de dinheiro. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 1º, e terça-feira, 2, durante o cumprimento de mandados expedidos pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto.

A investigação da Polícia Civil identificou uma estrutura organizada para a comercialização de entorpecentes, com divisão de funções entre os integrantes, uso de aplicativos para a logística das entregas e mecanismos destinados à ocultação de patrimônio obtido com a atividade criminosa.

Líder apontado pela investigação

Segundo a Polícia Civil, as apurações apontam que o homem identificado pelas iniciais A.S.N.M. seria o líder do grupo. Na manhã de segunda-feira, policiais civis foram até a residência do investigado, na Vila Hípica, para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.