Uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca resultou na prisão de três investigados suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas por sistema de delivery e na lavagem de dinheiro. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 1º, e terça-feira, 2, durante o cumprimento de mandados expedidos pela Vara Regional das Garantias de Ribeirão Preto.
A investigação da Polícia Civil identificou uma estrutura organizada para a comercialização de entorpecentes, com divisão de funções entre os integrantes, uso de aplicativos para a logística das entregas e mecanismos destinados à ocultação de patrimônio obtido com a atividade criminosa.
Líder apontado pela investigação
Segundo a Polícia Civil, as apurações apontam que o homem identificado pelas iniciais A.S.N.M. seria o líder do grupo. Na manhã de segunda-feira, policiais civis foram até a residência do investigado, na Vila Hípica, para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva.
De acordo com a corporação, os agentes perceberam demora na abertura do portão e constataram que o suspeito teria arremessado uma sacola para o imóvel vizinho. Durante as buscas, foram encontradas duas porções de maconha dentro da residência.
A sacola dispensada foi recuperada pelos policiais e continha R$ 7.004 em dinheiro.
Veículos apreendidos
Além da prisão do investigado, a operação resultou na apreensão de dois veículos adquiridos recentemente: um Hyundai HB20S e um Fiat Siena. Segundo a Polícia Civil, o Siena estava registrado em nome de outra investigada ligada ao esquema.
A operação teve continuidade nesta terça-feira, 2, com a formalização das prisões de outros dois investigados, identificados como A.A.S.C. e B.D.M.
Ainda conforme a Dise, um Toyota Yaris pertencente a outra investigada já havia sido apreendido anteriormente durante uma prisão em flagrante relacionada ao caso. O veículo foi incluído na ordem judicial de sequestro de bens determinada pela Justiça.
Investigações continuam
Os três investigados permaneceram à disposição da Justiça e responderão pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
As investigações prosseguem para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a movimentação financeira do grupo.
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