01 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BEBÊ DE 2 MESES

Bebê é feito refém pelo pai e salvo após perseguição em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Policiais militares levaram o homem até a CPJ de Franca e ele permaneceu preso à disposição da Justiça
Policiais militares levaram o homem até a CPJ de Franca e ele permaneceu preso à disposição da Justiça

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo, 31, no Jardim Aeroporto, em Franca. Um homem foi preso em flagrante após fugir com o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, durante uma discussão com a companheira.

A equipe da 1ª Companhia da PM, formada pelos cabos F. Marinho e Carvalho, foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal na zona sul da cidade. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais foram comunicados de que a situação havia se deslocado para outro ponto da região.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram o suspeito carregando o bebê nos braços. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava comportamento alterado e estaria em meio a uma crise de ciúmes. A mãe da criança tentava recuperar o filho e retirar o bebê da situação de risco.

Fuga e perseguição

Mesmo com a chegada das equipes policiais e as tentativas de negociação para que entregasse a criança, o homem não obedeceu às ordens dos agentes.

De acordo com a ocorrência, ele passou a agir de forma agressiva, fugiu correndo pelas ruas com o bebê nos braços e ainda agrediu a companheira com socos e chutes na presença dos policiais.

A perseguição seguiu por cerca de um quilômetro pela avenida Carlos Roberto Haddad, até que as equipes conseguiram realizar um cerco e interromper a fuga.

Diante da resistência apresentada pelo suspeito, os policiais utilizaram uma arma de choque para contê-lo e efetuar a abordagem com segurança.

Bebê sofreu escoriações leves

Após a intervenção policial, o bebê foi resgatado e entregue à mãe. A criança sofreu escoriações leves na testa, mas não apresentou ferimentos graves.

A mulher apresentava vermelhidão no tórax e na perna, lesões compatíveis com as agressões relatadas durante a ocorrência.

O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, ele deverá responder pelos crimes de violência doméstica, exposição da vida ou da saúde de terceiros a perigo e resistência à prisão.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários