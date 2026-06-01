Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo, 31, no Jardim Aeroporto, em Franca. Um homem foi preso em flagrante após fugir com o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, durante uma discussão com a companheira.

A equipe da 1ª Companhia da PM, formada pelos cabos F. Marinho e Carvalho, foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal na zona sul da cidade. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais foram comunicados de que a situação havia se deslocado para outro ponto da região.

Durante o patrulhamento, os militares localizaram o suspeito carregando o bebê nos braços. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava comportamento alterado e estaria em meio a uma crise de ciúmes. A mãe da criança tentava recuperar o filho e retirar o bebê da situação de risco.

Fuga e perseguição