Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar na noite deste domingo, 31, no Jardim Aeroporto, em Franca. Um homem foi preso em flagrante após fugir com o próprio filho, um bebê de apenas dois meses, durante uma discussão com a companheira.
A equipe da 1ª Companhia da PM, formada pelos cabos F. Marinho e Carvalho, foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal na zona sul da cidade. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais foram comunicados de que a situação havia se deslocado para outro ponto da região.
Durante o patrulhamento, os militares localizaram o suspeito carregando o bebê nos braços. Segundo a Polícia Militar, o homem apresentava comportamento alterado e estaria em meio a uma crise de ciúmes. A mãe da criança tentava recuperar o filho e retirar o bebê da situação de risco.
Fuga e perseguição
Mesmo com a chegada das equipes policiais e as tentativas de negociação para que entregasse a criança, o homem não obedeceu às ordens dos agentes.
De acordo com a ocorrência, ele passou a agir de forma agressiva, fugiu correndo pelas ruas com o bebê nos braços e ainda agrediu a companheira com socos e chutes na presença dos policiais.
A perseguição seguiu por cerca de um quilômetro pela avenida Carlos Roberto Haddad, até que as equipes conseguiram realizar um cerco e interromper a fuga.
Diante da resistência apresentada pelo suspeito, os policiais utilizaram uma arma de choque para contê-lo e efetuar a abordagem com segurança.
Bebê sofreu escoriações leves
Após a intervenção policial, o bebê foi resgatado e entregue à mãe. A criança sofreu escoriações leves na testa, mas não apresentou ferimentos graves.
A mulher apresentava vermelhidão no tórax e na perna, lesões compatíveis com as agressões relatadas durante a ocorrência.
O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso em flagrante.
Segundo a Polícia Militar, ele deverá responder pelos crimes de violência doméstica, exposição da vida ou da saúde de terceiros a perigo e resistência à prisão.
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