02 de junho de 2026
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PRONTAS PARA VENDA

Mulher é presa com mais de 2 kg de drogas em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Drogas apreendidas pela Polícia Civil com mulher em Franca
Drogas apreendidas pela Polícia Civil com mulher em Franca

Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 2, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. A prisão ocorreu em uma pensão na região da Estação, após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma carga de entorpecentes destinada ao abastecimento de um ponto de venda de drogas na Vila Gosuen.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores passaram a monitorar a movimentação da mulher e realizaram a abordagem no local indicado. Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas armazenada dentro de uma bolsa.

Ao todo, foram apreendidos 1,25 quilo de crack, divididos em 1.183 porções; 160 gramas de cocaína, distribuídos em 117 porções; e 760 gramas de maconha, fracionados em 748 porções. A apreensão totalizou 2,17 quilos de entorpecentes e 2.048 porções prontas para comercialização.

Investigação continua

Diante da quantidade de drogas encontrada e das evidências de tráfico, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante. Ela foi indiciada pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à cadeia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita possui antecedentes criminais por extorsão, tráfico de drogas e furtos.

As substâncias apreendidas serão encaminhadas para perícia. A investigação prossegue para identificar possíveis envolvidos no esquema de distribuição dos entorpecentes.

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