Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 2, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. A prisão ocorreu em uma pensão na região da Estação, após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma carga de entorpecentes destinada ao abastecimento de um ponto de venda de drogas na Vila Gosuen.

Segundo a Polícia Civil, os investigadores passaram a monitorar a movimentação da mulher e realizaram a abordagem no local indicado. Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas armazenada dentro de uma bolsa.

Ao todo, foram apreendidos 1,25 quilo de crack, divididos em 1.183 porções; 160 gramas de cocaína, distribuídos em 117 porções; e 760 gramas de maconha, fracionados em 748 porções. A apreensão totalizou 2,17 quilos de entorpecentes e 2.048 porções prontas para comercialização.

Investigação continua