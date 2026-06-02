Uma mulher de 32 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira, 2, durante uma operação da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca. A prisão ocorreu em uma pensão na região da Estação, após denúncias anônimas apontarem que a suspeita receberia uma carga de entorpecentes destinada ao abastecimento de um ponto de venda de drogas na Vila Gosuen.
Segundo a Polícia Civil, os investigadores passaram a monitorar a movimentação da mulher e realizaram a abordagem no local indicado. Durante a revista, os policiais localizaram uma grande quantidade de drogas armazenada dentro de uma bolsa.
Ao todo, foram apreendidos 1,25 quilo de crack, divididos em 1.183 porções; 160 gramas de cocaína, distribuídos em 117 porções; e 760 gramas de maconha, fracionados em 748 porções. A apreensão totalizou 2,17 quilos de entorpecentes e 2.048 porções prontas para comercialização.
Investigação continua
Diante da quantidade de drogas encontrada e das evidências de tráfico, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante. Ela foi indiciada pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada à cadeia, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita possui antecedentes criminais por extorsão, tráfico de drogas e furtos.
As substâncias apreendidas serão encaminhadas para perícia. A investigação prossegue para identificar possíveis envolvidos no esquema de distribuição dos entorpecentes.
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